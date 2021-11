Pide AMLO poner a disposición a elementos de GN en Chiapas

Al asegurar que hay otras formas de detener a quienes violan la ley, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el fin de semana pasado, integrantes de la Guardia Nacional (GN) dispararan contra una camioneta en la que viajaban migrantes en Pijijiapan, Chiapas, dejando como saldo dos muertos.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario informó que pidió poner a disposición de las autoridades, a dichos elementos.

“Sí, no se detuvieron pero no hicieron más que salir rápido, sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía, de la guardia Nacional, no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes, esto se llevó a cabo en un camino rural de Pijijiapan, Chiapas”.

Y es que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras recibir una llamada de auxilio, las autoridades acudieron al tramo de terracería que conduce a colonia El Progreso del municipio de Pijijiapan, donde encontraron en un vehículo el cuerpo sin vida de Cristóbal “N” un migrante originario de Cuba que presentaba lesiones provocadas por arma de fuego.