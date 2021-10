Avanza paquete fiscal 2022 en el pleno de la Cámara de Diputados

El paquete fiscal 2022 avanzó este lunes en la Cámara de Diputados: la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos ya fueron aprobadas en la Comisión de Hacienda prácticamente sin modificaciones sustanciales al texto original y ayer por la noche arrancó la discusión en el pleno de San Lázaro

En la Miscelánea Fiscal 2022 se aprobó la obligación de que los jóvenes de 18 años se inscriban en el RFC, aunque no pagarán impuestos si no tienen ingresos además de tasa cero a productos de higiene menstrual.

La Ley Federal de autorizó un aumento en la emisión de pasaportes hasta del 40 por ciento, entre otros rubros como incremento a las tarifas de entrada de zonas arqueológicas y museos.

En la Ley de Ingresos, quedó aprobada la regulación de autos ilegales en la frontera norte, es decir los autos chuecos o chocolates y cuyos ingresos se destinarán a la pavimentación de calles fronterizas.

La Miscelánea Fiscal quedó aprobada ya en el pleno en lo general apenas por 260 votos y 218 en contra, falta en lo particular, pero la discusión fue suspendida al decretarse un receso hasta las 10 de la mañana de este martes para continuar con el resto del paquete fiscal, la fecha límite es el miércoles 20 de octubre.

Oposición fracasa en su intento de frenar el paquete fiscal

Los diputados del PRI, PAN, PRD y MC fracasaron en su intento de frenar la aprobación de todo el paquete fiscal pese a que dieron un fuerte debate, al sostener que se trata de una propuesta que no apoya a sectores productivos, lesiona los derechos de los jóvenes, además, limita las donaciones que realiza la sociedad civil organizada, e instituciones como la Cruz Roja

Mientras que los diputados de Morena, el PT y PVEM respaldaron la propuesta de Paquete Fiscal 2022 , en todos sus términos , tal como lo expresó la empresaria y diputado morenista Patricia Armendáriz quien entre gritos de diputados panistas habló sobre las donaciones que se utilizan para disfrazar la evasión de impuestos.

“Para la evasión fiscal, principalmente los grandes contribuyentes combatiendo la evasión como lo dijo nuestro Presidente, -permítanme oradora- , o los sospechoso donativos de cientos de millones de pesos por parte de personas físicas que nada tiene que ver con los donativos justamente deducibles para apoyar a la sociedad civil”.

En contraste, el diputado del PAN , Jorge Romero, dejó clara la postura en contra de las medidas tributarias como la de obligar a los jóvenes a inscribirse al Registro federal de Contribuyentes, hasta hizo mofa de los señalamiento de los morenistas que le gritaban que si “quiere moches para aprobar el paquete fiscal o si tiene empresas facturaras y por eso se niega a aprobar la politic fiscal. Así contestó el panista.

“Que pretenden dando de alta a chavitos de 18 años gente que está en el mejor de los casos cursando la preparatoria, quien inflara un registro federal de contr8buyenets con gente que no es contribuyente, Con este paquete ustedes pretenden que los contadores públicos certificados denuncien a sus clientes, quien que sean los contadores mini Ministerios públicos. A qué factureritas se refería el diputado a las de León Bartlett o a las de Epigmenio Ibarra?”.

Y quien criticó a los morenistas por votar de manera mecánica sin reflexionar su voto, sino como autómatas obedeciendo a López Obrador sin cambiarle ni una coma los dictámenes, fue el perredista Luis Espinosa Cházaro.

“ No se atreven a modificarle ni una coma a lo que les manda el Ejecutivo y no hacen valer la autonomía del Poder Legislativo en favor de los ciudadanos, eso es lo que deberían de hacer y no gritar desde la tribuna lo que debemos debatir en esta máxima tribuna de la Nación”.

Los legisladores oposición admitieron que efectivamente no hay nuevos impuestos ni se incrementan los actuales, pero si aumentará la deuda, además, algunas disposiciones hacendarias inhiben las inversiones y la generación de empleos, el sentido de la política fiscal es meramente recaudatoria y para los jóvenes realmente significa un terrorismo fiscal.

Cabe mencionar que para aprobar este paquete de medidas fiscales no se requiere de votación calificada, sino de una mayoría simple, 50 por ciento más uno de los diputados presentes. por ello, Morena y sus aliados del PT y PVEM, podrán aprobar el dictamen en materia fiscal si los votos de la oposición para enviarlo inmediatamente al Senado para su revisión a más tardar este miércoles.