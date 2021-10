Este viernes, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dio detalles del contenido de la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador al Congreso federal.

Aseguró que el actual sistema eléctrico dominado por el sector privado, es un verdadero atraco contra el pueblo de México.

En conferencia de prensa, junto con otros funcionarios de la CFE, Bartlett Díaz sostuvo que se trata de un sistema oligárquico, por ello, se busca que el Estado mexicano retome el control de la energía, como ocurre en Estados Unidos, donde la inmensa mayoría de las pequeñas empresas eléctricas pertenecen al gobierno, a diferencia de España que entregó la energía a manos particulares y hoy sufre las consecuencias.

No obstante dejó claro que no se trata de una estatización ni tampoco nacionalización del sector eléctrico, pues la IP tendría casi la mitad del control del mercado, ahora sí de manera legal y honesta, es un sistema mixto público-privado.

“En esta iniciativa el gobierno reconoce la inversión privada y los invita a que participen con nosotros en una asociación honesta y no como la que existe hoy. Nosotros estamos planteando un sistema que conviene al país.

Los partidos que no están con nosotros, como el PRI, el PAN ya no tiene remedio, pero los otros partidos deberían considerar lo que estamos planteando. ¿A ver, quieren mantener un sistema oligárquico eléctrico en México que es un atraco al país, que nos pone en peligro? Eso es lo que los partidos tienen que discutir”.

Resaltó que la reforma en materia eléctrica no se propone expropiar a los generadores privados, sino que se plantea un mecanismo mixto en el que el Estado mexicano garantice la electricidad para el país, pues invita a la iniciativa privada a participar en el 46 por ciento del mercado eléctrico mexicano.

“Nosotros pensamos que deberían aceptar con la seguridad de participar en un mercado con el 46 por ciento, es un mercado tan importante que es más grande que el de toda Argentina o Venezuela.

Lo hemos discutido con muchas empresas, créanme que ellos reconocen que es abusivo lo que existe y también que estaban dispuestos a llegar a un arreglo conforme a la ley, porque es una oferta buena. El Presidente no quiere llegar a expropiar, que sí sería muy traumático, no, es un sistema mixto”.

Manuel Bartlett explicó que las sociedades de autoabasto actualmente consisten en la existencia de un generador de electricidad privado que consigue socios, a los cuales, vende electricidad en un mercado eléctrico paralelo y eso es ilegal.

Dijo que actualmente existen 239 centrales de autoabasto que cuentan con 77 mil 700 consumidores, cuando al haber 239 centrales debería haber solo 239 consumidores.

Por ello, todos esos contratos y permisos ilegales tendrán que desaparecer, porque son irregulares y las grandes empresas lo saben

El director de la CFE , fue cuestionado si esta propuesta de reforma eléctrica es rechazada por el Congreso, respondió que en su opinión debe ser aprobada, pero si no es así, la CFE continuará con su labor de ofrecer cada vez más electricidad a los mexicanos, con métodos cada vez más sustentables.

“SI no se aprueba la reforma la CFE, va a subsistir y no estamos esperanzados nada más a que se apruebe la reforma, vamos a incrementar nuestra generación de manera muy significativa eh, no estamos sentados, estamos haciendo un enorme esfuerzo con mecanismo nuevos para financiar nuevas plantas, pero yo pienso que debe de pasar”.

Manuel Bartlett dijo que en el CFE están listos para el debate, que es uno de los temas más importantes del futuro de nuestro país.