La Cámara de Diputados perfila aprobar para el próximo lunes 18 la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, una parte del Paquete Económico de la Federación.

El presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez, dijo que todo está listo para que en los próximos días sesione la comisión de Hacienda para elaborar el dictamen correspondiente y de ser el caso subirlo el lunes para que lo apruebe el pleno de la Cámara de Diputados.

“La próxima semana estamos planeando, ya habilitamos el lunes 18 para analizar, discutir y en su caso aprobar la Ley de Ingresos. Y la próxima semana tendríamos sesiones lunes, martes, miércoles y jueves. Se está trabajando en eso, están trabajando las comisiones, ha habido avances y yo espero que puedan ya en estos días concluirse los dictamines para que el lunes a las doce del día está programada la sesión y darle inicio ya al análisis de la ley de Ingresos”

El presidente de la Cámara de Diputados, dijo confiar en que el lunes esté lista la minuta de la Ley de Ingresos, para enviarlo inmediatamente al Senado para que haga lo propio, pues la Cámara Alta tiene hasta el 30 de septiembre para dar luz verde al paquete fiscal.

En contraste, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira expresó sus dudas de que el dictamen de la Ley de Ingresos esté listo para el lunes, estimó que el tema se irá hasta la fecha límite, es decir, hasta el miércoles 20 de octubre, previo a un intenso debate.

“Esto seguramente se va a ir hasta el día 20, se tiene que agotar bien la agenda y se tiene que ir a profundidad, yo no veo condiciones y el próximo lunes hasta donde yo veo, tenemos sesión solemne por los Cien Años de la SEP que es un acontecimiento importante. Y luego veremos, creo que va haber un amplio debate sobre eso y el debate va a perfilar lo que habrá en el tema el Presupuesto, además se tienen que poner a trabajar este fin de semana porque si no, no les va a dar, tenemos una fecha para que vaya al Senado”.

El diputado Rubén Moreira criticó que la Comisión de Hacienda hiciera un solo parlamento abierto de un solo día, pues a todas luces resulta insuficiente para escuchar todas las voces, y además en un formato que no permitió confrontar las ideas.