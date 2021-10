Ebrard explica a senadores Entendimiento Bicentenario

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que el nuevo Entendimiento Bicentenario que sustituye a la Iniciativa Mérida en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos, es una “vuelta de página, es un cambio histórico”.

Entrevistado en el Senado antes de reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para explicarles a detalle los pormenores de este nuevo acuerdo, el canciller reiteró que la Iniciativa Mérida ya quedó enterrada.

Precisó que lo que se busca con este nuevo acuerdo, es encontrar un punto de entendimiento con Estados Unidos después de los muy lamentables acontecimientos entorno a la injustificada detención en Estados Unidos del ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, por ejemplo.

Dijo que con este acuerdo se pasa a otra etapa que va a ser para bien y positiva y que será pilar para la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

“Es una vuelta de página, es un cambio histórico. Por ejemplo, México dice: para mí lo más importante es reducir los homicidios, consecuentemente necesito que tú hagas un esfuerzo mayor para reducir el tráfico de armas. Las armas incautadas en la frontera no llegan al 1 por ciento del flujo, me refiero la frontera sur de Estados Unidos. Si estamos hablando de que nos gustaría, buscamos que haya menor consumo de estupefacientes, ahora el crecimiento tremendo del fentanilo, pues entonces hay que invertir y ocuparnos de por qué está creciendo el consumo y no nada más el enfoque de siempre que es capturar a los capos de la droga”, declaró.

Recordó que este nuevo plan se presentará a detalle el 1º de diciembre próximo.

Precisó que no es un tratado, por tal el Senado no deberá ratificarlo porque no hay obligaciones jurídicas para México, sino la visión que tienen los dos países respecto a la seguridad.

Señaló que para México las prioridades seguirán siendo: el desarrollo y las oportunidades para las personas, porque el fondo de la violencia radica siempre en esto y en la injusticia.

El canciller Ebrard declaró que ambas naciones darán un seguimiento muy puntual al nuevo “Entendimiento Bicentenario”.