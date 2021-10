PRI tiene oportunidad histórica…

Es momento de asumir una postura y de definición fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, al Partido Revolucionario Institucional, en torno a la postura que deberá tomar en el Congreso ante el proyecto de reforma en el sector eléctrico.

Después que los dirigentes del Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, reprocharon al PRI, no haber cerrado filas en contra del proyecto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, durante la mañanera el Primer Mandatario pidió al PRI aprovechar el momento histórico para definir "si seguirá con la política privatizadora del salinismo o retomará los ideales de Cárdenas y López Mateos."

"Es una oportunidad histórica para el PRI de definición, es decir nos olvidamos porque esto es contrario al interés popular, esto es lo que nos llevó a la derrota, el salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores".

Resaltó que el espíritu de su iniciativa es que no siga aumentando el precio de la luz, además que dijo, su proyecto es conveniente para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, trabajando en limpiarlas de la corrupción que las saqueó y en algunos casos destruyó como el caso de las refinerías.

"Ya no hay para dónde hacerse, así decía ese gran liberal Juan Álvarez cuando se tenía que definir si se estaba con Santa Anna o se estaba con el movimiento liberal, entonces ahora van a decidir qué se hace con esta reforma, nosotros ya cumplimos porque queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, de la Comisión Federal de Electricidad, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas".

Desde Veracruz, López Obrador señaló que las acciones de los gobiernos neoliberales era desaparecer a las empresas del estado.

"Es momento de una definición o es otra oportunidad para definirnos, si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la CFE o queremos desaparecerlas como se ha intentado en todo lo que fue el periodo neoliberal para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica quede en manos de particulares".

Y es que enfatizó que se apoyaba sobre todo a empresas extranjeras las cuales, destacó que ahora están muy preocupadas por el litio, material indispensable para las baterías de los aparatos tecnológicos, por ello señaló que en la iniciativa se establece que este mineral seguirá siendo ante todo, propiedad de la nación por lo que llamó a los legisladores de todos los partidos, pensar en el momento que reiteró, es histórico en el país.