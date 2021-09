Mi gobierno no perseguirá a ningún expresidente por políticas: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno no perseguirá a ningún ex Presidente de México por cuestiones políticas, pero les debería dar vergüenza que después de tanto robo y saqueo al país ahora quieran hacerse las víctimas.

Y es que, en la breve conferencia de prensa de este viernes, se le preguntó si podría citarse a declarar al expresidente Felipe Calderón por las irregularidades detectadas en los contratos que otorgó a empresas privadas para dotar de servicio a 8 reclusorios del país que derivaron en un fraude por cerca de 200 mil millones de pesos.

Respondió que es el colmo que después de todo el daño que le hicieron al país durante tanto tiempo todavía digan que son perseguidos políticos , no tienen vergüenza , aseveró

"Es el colmo lo que hicieron, 36 años de saqueo, y aun así considero que no debemos convertirlos en víctimas, imagínense que pasen a sentirse perseguidos, por nuestra parte no. No es mi fuerte la venganza por lo que ningún ex Presidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso".

López Obrador sostuvo que todo el saqueo de oro y plata que realizaron los invasores extranjeros en la conquista es similar a lo que se robaron los gobiernos del periodo del neoliberalismo en México.

Puso como ejemplo el sexenio de Carlos Salinas, dijo que fue el gobierno más corrupto y en el que se profundizó más la desigualdad, económica y social, en el que unos cuantos que hicieron inmensamente ricos porque saquearon, se quedaron con los bienes de la nación y del pueblo y la mayoría se empobreció.

Pero insistió en que solo se podría enjuiciar a los exmandatarios mediante una consulta popular.

"Desde que tomé posesión, sostuve que en el caso de los expresidentes sostuve que si existían expedientes de ciudadanos y si lo aprobaba la gente en una consulta, en mi opinión se podía llevar a cabo el juicio a los ex Presidentes, que yo era y soy partidario de que se vea hacia adelante".

En otro tema, López Obrador, lamentó que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reciban financiamiento de agencias estadunidenses, dijo que ya se presentó la queja correspondiente pero no ha habido respuesta por esa injerencia estadunidense.

Además, criticó que esa organización llame a no participar en la consulta para la revocación de mandato programada para marzo del 2022.