No nos engañemos, estamos felices por el regreso del Corona Capital. Es cierto, seguimos en pandemia y aún tenemos miedo de padecer algún contagio, pero nos urge un evento que nos haga sentir libertad y celebrar la música. Los festivales son mucho más que meros conciertos; son las experiencias que relataremos por el resto de nuestros días. Van desde aquella ocasión en que gritaste el himno de una de tus bandas favoritas, el beso memorable con aquella persona que te sacudió el mundo entero o la experiencia en que perdiste tus llaves y las encontraste con toda la fortuna del universo de tu lado. No mintamos y simulando que no nos interesa regresar a una de las experiencias más liberadoras y que hemos extrañado en los últimos dos años. Eso lo saben los organizadores, quienes han tenido que replantear sus modelos de negocio para poder mantenerse en el mercado ante la situación tan adversa que el confinamiento les obligó a padecer.

Después de la primera década de existencia del Corona Capital, el primero de los retos para su continuidad es el regresar y no cancelar una nueva edición por causas ajenas. Para 2021, uno de los festivales más amados y valorados por el público nacional y Latinoamericano regresa con un cartel con menor cantidad de nombres en comparación a sus ediciones anteriores, pero con suficiente reputación como para hacer que sea tan memorable como todas las que le anteceden. Estas son algunas de las bandas que se presentarán en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez:

Como cabeza del cartel para el día sábado 20 de noviembre está Tame Impala, conjunto encabezado por el australiano Kevin Parker, cuyo paseo por la psicodelia con toques cada vez más tildados al pop han consolidado su carrera como uno de los nombres garantía de congregación de masas. Ese mismo día, como acto concentrador en la pista de baile aparecerá el dueto británico de Guy y Howard Lawrence, Disclosure; un acto que hará que bailemos inevitablemente hasta que nos duelan las piernas. Además, Annie Clark –artista mejor conocida como St. Vincent- viene en plan promocional con un fantástico álbum bajo el brazo al que llamó Daddy’s Home y el cual se ha convertido en uno de los materiales más interesantes en su carrera. Además, en la realización del sábado también estarán en los distintos escenarios los himnos de The Kooks, la habilidad y abstracción musical de Khruangbin, uno de los consentidos del 2021 con Bleachers y el clásico de clásicos, Cheap Trick para levantar la emoción de los nostálgicos, entre muchos otros.

Para el domingo 21, Twenty One Pilots encabeza el cartel, acompañado del poder de Royal Blood, la nostalgia dosmilera de The Bravery y la inevitable combinación de house y techno que Rüfüs Du Sol. Los ansiosos por revivir memorias podrán escuchar a los Lightning Seeds y revivir clásicos como “Pure”, “You Showed Me” y “Lucky You”, mientras que un consentido del público mexicano como el nórdico Erlend Oye, estará con su agrupación, The Whitest Boy Alive, para refrescar una de las tradiciones más fieles de hace quince años –y no, no hablamos sobre robarle sus lentes en alguna actuación-. Además, el dance pop de la carioca Pablo Vittar, liberará los colores en las audiencias, mientras que Parquet Courts despertará los ánimos de aquellos ávidos del estruendo de las guitarras.

Aunque el temor por los contagios de COVID-19 sigue latente, los organizadores del festival están más que preparados para prevenir cualquier tipo de situación. Para ello, los asistentes deberán presentar su boleto, identificación oficial y constancia de vacunación completa, emitida por autoridades nacionales o extranjeras. Si por alguna razón, algún asistente no cuenta con estos requisitos, deberá presentar el boleto, identificación y una prueba de antígenos o PCR emitida por laboratorios privados autorizados, la cual debierá realizarse al menos con 72 horas de anticipación. Se pedirá también que los asistentes usen sus cubrebocas. El retiro de la mascarilla será autorizado solo para los momentos de ingesta de alimentos, se habilitarán estaciones para el lavado de manos y aplicación de gel desinfectante y se procurará siempre el respeto a la sana distancia. Cabe resaltar que estos protocolos estarán sujetos a cambio, de acuerdo a la circunstancia que se viva en el entorno al festival.

Esta es la nueva normalidad con la que se podrá vivir el Corona Capital para la edición 2021. Si deciden ir, no se preocupen de más y aprovechen la ocasión para gozar un concierto de gran magnitud. Respeten las medidas, hagan caso de las nuevas reglas y no se arriesguen de manera innecesaria. El interés es el de retomar las actividades que más disfrutamos, más no por ello debemos de dejar de apreciar o considerar lo que hace de esta enfermedad una amenaza mundial, así que háganlo acatando las reglas y así, todas las partes estaremos contentas ¡Mucho éxito y feliz regreso al Corona Capital!