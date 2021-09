Senadores se enfrentan por enajenación de bienes y sorteos

Un acalorado debate se desató este lunes en el Senado de La República cuando se avalaron las rifas y sorteos en la Ley General de Bienes Nacionales.

Con 60 votos en pro y 41 en contra, el pleno del Senado aprobó reformas para que la Federación recurra al sorteo y rifas para enajenar bienes nacionales, que no puedan ser vendidos, no tengan utilidad para el servicio público y generen gastos presupuestales.

Los cambios modifican el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Con esta reforma se permite al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado vender estos bienes a través del sorteo.

En la exposición de motivos del dictamen se argumentó que “en las actualidad existe una gran dificultad para que la Federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio y que por sus características especiales o condiciones generales no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la administración pública federal”.

La discusión de este dictamen provocó un airado debate entre la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez y el morenista César Arnulfo Cravioto.

César Cravioto sentenció que la oposición le saca a que se conozca la corrupción que imperó en sexenios pasados:

“Por ustedes sólo se informan con Loret de Mola y el mocha toda la información importante. Mientras la oposición siga informándose con los medios que no quieren a la Cuarta Transformación, va a venir a esta tribuna a regar el tepache. Lo que realmente no quiere la oposición es que salgan a relucir todas las corruptelas de todos los gobernantes que estos partidos hicieron a lo largo por lo menos 30 años. No quiere por ejemplo que las grandes hectáreas que se robó Cabeza de Vaca puedan rifarse. No quieren que todos los inmuebles producto de la corrupción de Padrés, de Anaya, la sobrina del secretario de Gobernación, Gómez Mont, del gober precioso, de César Duarte, de Javier Duarte, del abogado preferido de la derecha, de Eugenio Hernández puedan llegar al pueblo de México”.

Pero la panista Xóchitl Gálvez, reviró de manera enérgica y retó al legislador pues también rifen las casas de Bartlett y las de Irma Eréndira, dijo.

“Mi querido senador, ya me convenció de votar a favor si suma las veinte casas de Manuel Bartlett y las siete casas de Irma Eréndira Sandoval. ¡Órale!, le entramos, pero de verdad prediquen con el ejemplo”.

El decreto se turnó al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.