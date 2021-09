"Sin denuncias" que militares entregaran migrantes al crimen organizado

Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que exista una sola denuncia contra militares por entregar a grupos de la delincuencia organizada a migrantes provenientes sobre todo el sur del país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que estos señalamientos son parte de una campaña de desinformación alentada por sus adversarios ya que enfatizó que su administración antepone los derechos humanos.

"No tenemos información sobre eso, hay ahora toda una campaña de desinformación muy alentada por nuestros adversarios, pero no es la regla, puede haber excepciones, en todos los casos hay completo, absoluto respeto de los derechos humanos por parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional, de Marina y la secretaría de Defensa, no hay una sola denuncia de que militares hayan entregado a migrantes a la delincuencia, eso no existe".

Sin embargo, recordó que se han dado caso en la que policías sobre todo estatales, participan en actuaciones ilícitas como a fines de enero pasado, en Camargo, Tamaulipas, donde fueron detenidos 12 policías por asesinar a 19 personas, la mayoría migrantes de Guatemala.

"Se daba antes, ahora hay una separación esto es parte del cambio, lo que hemos visto es que sí, delincuentes detienen a migrantes, policías estatales, un caso además para no generalizar, en Tamaulipas, con unos migrantes guatemaltecos, que fueron asesinados y quemados por la policía de Tamaulipas de un municipio fronterizo, pero no hay más que eso".

Desde Palacio Nacional recordó la necesidad de atender las causas de la migración y llamó a las autoridades de otros países, sobre todo Estados Unidos, a no politizar el tema y participar en su propuesta de invertir en Centroamérica.

"Yo hago un llamado a que no se politice este asunto y que se busque una solución de fondo, estructural porque es muy fácil para un político estar nada más declarando en un sentido o en otro y nadie quiere hacer nada porque tiene que tomar en cuenta el efecto político, o el costo político que va a tener una decisión, afortunadamente el presidente Biden ha dado muestras de querer iniciar una nueva política migratoria".

Recordó que el canciller Marcelo Ebrard planteará el asunto en la reunión de alto nivel que inicia este jueves, así mismo recordó que en la carta que envió a su homólogo Joe Biden cuestionó previamente ¿con qué mano de obra piensa echar andar su plan millonario de infraestructura? Y es que enfatizó es con la mano de obra de migrantes como será posible mejorar las distintas producciones como ya ocurre en Asia.