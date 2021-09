Descarta AMLO tener diferencias con la CNTE tras bloqueos en Chiapas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener diferencias con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes el fin de semana pasado bloquearon el paso de la comitiva presidencial en Chiapas al menos en tres ocasiones.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal dejó en claro que no aceptará chantajes de la CNTE ni de ningún grupo, y recalcó que se ha tratado a los maestros “como se merecen” durante su Gobierno.

“Nosotros no tenemos diferencias con nadie, solo que no aceptamos chantajes, imagínense que voy a una gira y me detienen, como FRENAAA, pensando que con eso ya van a tener López-Dóriga, Loret de Mola y Ciro, tema para estarnos atacando, pues me quedó ahí, si no me quieren dejar pasar pues aquí me quedo, yo también quiero protestar, porque no debemos nada, hemos tratado a maestras y maestros como se merecen, no se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprimiera, así era antes, y los medios callaban, hasta aplaudían, habían campañas en contra de los maestros”, dejó en claro el Primer Mandatario.

El jefe del Ejecutivo federal recordó y aseguró que su movimiento, que lo llevó a la Presidencia fue de los pocos que defendieron a la CNTE aun cuando antes había campañas para desprestigiarlos, por lo que tiene “autoridad moral” para pedirles respeto a su persona.

“¿Saben quién en ese entonces defendía al magisterio, aparte de ellos? El movimiento nuestro, siempre, por eso tengo autoridad moral y les puedo decir a los dirigentes que se pasan, y les puedo decir que consulten a las bases, si son democráticos, pregúntenle a los maestros si es correcto lo que hacen de darme a mí ese trato, y empiezan a crear de que ‘es lo mismo’, no, no es lo mismo”, espetó.

Hasta les dije en un discurso, se me vino a la cabeza algo que se aprende en la lucha, les dije “ni FRENAAA, ni la CNTE detienen al presidente”, eso es. Si tiene la necesidad de atender asuntos es con la SEP, la maestra Delfina Gómez es una mujer íntegra, honesta, nunca había estado una maestra como secretaria de Educación Pública”, puntualizó el Presidente López Obrador.