Sigue en veremos si entra en funciones o no el diputado del PRD por Veracruz, Rogelio Franco Castán, pues a pesar de que ya rindió protesta como legislador federal mediante una carta en la que el Tribunal Electoral y el INE le garantizan que sus derechos políticos están intocados, sigue preso desde el pasado mes de marzo allá en la entidad veracruzana.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, dijo estar en espera de que el juez de la causa le notifique la situación jurídica del perredista acusado de “ultraje a la autoridad”, pues para hacer válida su protesta como legislador debe acudir personalmente a la sesión de Congreso General y al resto de las sesiones.

“El Tribunal y el INE resuelven sobre temas electorales, aquí estamos hablando de un tema parlamentario y el tema parlamentario tiene que ver con los procesos en Cámara para tomar protesta o no, qué sucede si alguien viene o no, en qué condiciones está o no, eso corresponde a la Cámara de Diputados. Yo como presidente de la Cámara he solicitado información al juez de la causa penal para saber cuál es su estatus, su situación jurídica, y sobre todo lo que tiene que ver con sus derechos político electorales, para con base en eso tomar una decisión responsable”.

Y es que dicho diputado plurinominal del PRD, Rogelio Franco Castán quien se dice perseguido y preso político por el gobierno del mandatario veracruzano Cuitláhuac García, debido a su cercanía con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, además de haber sido detenido por el delito de ultrajes a la autoridad y también cuenta con una denuncia por violencia familiar, interpuesta por su exesposa.

Sin embargo, en un hecho inusual en la historia parlamentaria el pasado domingo rindió protesta, desde una prisión del estado de Veracruz, donde se encuentra privado de su libertad desde el pasado 13 de marzo por romperle la camisa a un policía al tratar de evitar su detención.