No se han congelado cuentas a Ricardo Anaya: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que no se han congelado aún las cuentas bancarias a Ricardo Anaya, acusado por la FGR de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Dijo que la UIF continúa recabando información sobre los posibles delitos del excandidato presidencial del PAN.

"¿Aún no le congelan las cuentas a Ricardo Anaya? - no, en este momento no, nosotros seguimos trabajando en las investigaciones, porque requerimos tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia?

Dijo que no se han decomisado bienes inmuebles Ricardo Anaya y que en todo caso eso correspondería a la FGR, instancia a la que se siguen entregando información para completar el expediente.

En conferencia de prensa luego de participar en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el funcionario de Hacienda dijo que sobre el caso de los expresidentes Peña Nieto y Calderón Hinojosa denunciados en las declaraciones de Emilio Lozoya sobre el caso Odebrecht, siguen las investigaciones.

"Respecto al tema de los expresidentes, fueron denunciado en el escrito por el señor Lozoya ante la FGR y estamos en proceso todavía de integración de la información, para efecto de que se tomen las decisiones de parte de las autoridades competentes".

Se le preguntó también sobre las denuncias contra los hermanos del presidente López Obrador, exhibidos en videos recibiendo dinero aparentemente para campañas electorales de manera ilegal, el titular de la UIF dijo que ya se entregó información al INE y a la FEDE órganos que podrían sancionar a Pío López Obrador y David León.

"El presidente AMLO fue muy claro, si había alguna irregular que la entregáramos a la autoridad competentes. Le hemos entregado información tanto al INE como la Fiscalía Especializada en delitos Electorales(FEDE), respecto a Pío López Obrador y David León. Se cumplió con la instrucción, ahora quien va a decidir si hay una irregularidad de corte electoral va a ser el INE y la FEDE".

Santiago Nieto Castillo, dijo que el presidente López Obrador lo ha instruido a actuar sin filias ni fobias, pero el funcionario, pero no mencionó el caso de Martín López Obrador "Martinazo".