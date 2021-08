"¡Viva México cabrones!", retumba grito de Alex Lora en el Senado

En el salón de Plenos del Senado retumbó con el grito de Alex Lora: "¡Viva México cabrones!", y "¡Que viva el rock and roll!".

No fue un concierto, sino un reconocimiento que los senadores a propuesta de Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, hicieron a autores y compositores del país.

Los coordinadores parlamentarios, Miguel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI; Ricardo Monreal, coordinador de Morena y Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Alta recordaron la obra y trayectoria de artistas representantes de diferentes géneros musicales.

Al término del evento, Alex Lora, del TRI, se posó al frente del atril de la máxima tribuna y desde ahí lanzó su tradicional grito, que retumbó en el Salón de Plenos:

"¡Viva México cabrones!, y "¡Que viva el Rock and Roll!!”.

La arenga desató el aplauso de los presentes.

En el evento, los compositores pidieron a los senadores regular la Ley de Derechos de Autor, para que haya un pago compensatorio por el uso indiscriminado de sus obras en plataformas digitales.

En el Salón de Sesiones estuvieron presentes Alex Lora, Alex Syntek, Carlos Lara, Fato, Horacio Palencia, Martín Urieta, Teodoro Bello, y otros cantantes y compositores.

Martín Urieta dijo que "los compositores somos uno de los gremios que menos son valorados en la dimensión que merecen. Los compositores somos un gremio que después de muertos seguimos pagando impuestos, somos un gremio que después de muertos, a nuestros herederos, el Estado toma posesión de su patrimonio cuando una canción cae en dominio público".

Antes, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, expresó su admiración por los compositores y consideró tardío este homenaje, "porque ustedes han dado al mundo prestigio, han dado al mundo talento, han dado al mundo y a nuestro país, alegría”. Por eso, las piedras rodando se encuentran, como dice la canción de Alex".

"O Te soñé, otra gran melodía de Alex, otra gran canción. Yo, debo confesarles que me he tomado dos, tres copas con estas canciones. O la de Paty: Amor, amor, amor; ¿quiénes no las han disfrutado? A través del vaso, de Palencia, de Horacio, también gran melodía. O de quienes hoy también rendimos homenaje, pero que ya no están con nosotros".

"A mi padre le gustaba Ella, de José Alfredo Jiménez o El Andariego, de Álvaro Carrillo, o aquí, quizás las copas que he multiplicado más, es con Mujeres Divinas o Urge y Pasó a la reina", dijo.

Monreal recordó a uno de los intérpretes de la música vernácula y los boleros.

"Quiero mandar desde el Senado de la República, un saludo y un abrazo cariñoso a Vicente Fernández, que está en un momento difícil y que deseamos que su recuperación sea pronta".

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI, bromeó:

"Por cierto, que prendan la grabadora porque Alex Lora está en el Canal del Congreso". El exsecretario de Gobernación dijo que se sabe casi de memoria canciones como "Las Piedras Rodantes", "La terminal del ADO".

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, declaró que "quien no ha cantado Mi credo, Mujeres divinas". Agradeció a los compositores porque sus letras le han cantado a México, a la luna de octubre, a la vereda tropical, a la tierra mojada, a las ciudades como México y Guadalajara y, por supuesto, a muchas mujeres en todas las formas y de todas las maneras.

En el Salón de Plenos se recordó al compositor y cantante yucateco Armando Manzanero con un minuto de aplausos.

Después se inauguró la exposición fotográfica "Rostro del autor", que se montó en la reja perimetral del Senado.