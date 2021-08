Vinculan a proceso a Saúl Huerta

Por delito de violación equiparada agravada fue vinculado a proceso el ex diputado Saúl Huerta, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada, luego de que su defensa legal no se opusiera a la solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para procesar al ex morenista.

El abogado Rafael Castillo informó que Saúl N se reservó su derecho a declarar solo reiteró ante las acusaciones que es inocente. Por lo anterior la defensa cuenta con tres meses para recabar pruebas de descargo y demostrar la inocencia del ex diputado.

Al legislador solamente le fue cumplimentada una orden de aprehensión, de manera que el segundo mandamiento judicial en su contra se resolverá en los próximos días.

Por último, el abogado Castillo reveló que la parte acusadora solicitó la cantidad de un millón 300 mil pesos como reparación de daño, pero como es un delito que se sigue de oficio no procede la reparación a través de un monto económico.