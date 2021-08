Escuelas particulares listas para el regreso, con toda la seguridad: CNEP

Las escuelas particulares en su gran mayoría están listas para iniciar este ciclo escolar, y aunque todos queremos un retorno presencial este debe ser con las condiciones de seguridad necesaria y por ello las estamos construyendo, afirmó la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) María de Jesús Zamarripa Guardado.

En conferencia de prensa la representante de las escuelas particulares reconoció los esfuerzos del gobierno federal para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en medio del contexto de la pandemia que vivimos, sin embargo, reproche que el Estado pareciera no entender que el hablar de tecnología es hablar de internet y dispositivos tecnológicos los cuales deben cubrir como mínimo a dos terceras partes de la población estudiantil.

"Como resultado y en consecuencia de este contexto desigual e inequitativo que vivimos muy preocupante más de 10 millones de estudiantes solo tuvieron acceso a la televisión como un recurso didáctico orillando a más de 20 millones de estudiantes a no tener servicios educativos de excelencia a través de internet esto es lo que declara INEGI", expuso la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares.

En ese sentido agregó que debido a la pandemia muchos estudiantes rechazaron las clases a distancia por no ser pedagógicamente eficientes aunado al desempleo en que los padres de muchos de ellos quedaron lo que provocó una catastrófica deserción escolar.

"Además un alto porcentaje de quienes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 consideran que las clases a distancia son poco funcionales porque no aprendieron lo suficiente y otros más dicen pues que carecen de computadoras, de medios tecnológicos y de conectividad, esto se suma a todos los estudiantes que tuvieron problemas económicos debido a que sus padres quedaron sin empleo se concluye pues que en esta pandemia la deserción escolar es de 5.2 millones en todos los niveles como vemos de este tamaño es la catástrofe educativa", reprochó María de Jesús Zamarripa Guardado.

Por otra parte, y al referirse a la puesta en marcha de la NOM-237 reiteraron que una sobrerregulación podría llevar al cierre de muchas escuelas privadas por lo que pidieron la cancelación de la misma al tiempo que se pronunciaron tajantemente en contra, porque al final serían los propios padres de familia quienes tendrían que pagar los costos de esta pretendida norma señaló Itzel Carmona representante de la Comisión Político Legal de la CNEP.

"Pues tendrá una afectación directa en caso de entrar en vigor esta norma que hoy todavía se encuentra en calidad de proyecto, justo en un momento procedimental que permite que derivado de encontrar que no hay materia para que la norma exista se pueda cancelar ¿qué significa esto? Significa que no hay materia porque todo lo que tiene que ver con educación en nuestro país está regulado. Afortunadamente la educación en nuestro país no está privatizada y existen los medios par que particulares coadyuven con el estado y llevar mucho más cerca de la ciudadanía que tenga esta opción de elegir la educación", expresó la representante de la Comisión Político Legal de la CNEP.

Por último advirtió que de poner en marcha esta norma solo permitirá hacer negocio con certificaciones fuera del marco de la Ley General de Educación además de que la Secretaría de Economía (SE) y la PROFECO carecen de facultades para emitir normas en materia educativa y como consecuencia generará muchos actos de corrupción conducta que de acuerdo al actual gobierno no permitirá y sancionará.