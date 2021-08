Ofrece titular de Marina disculpas públicas a Poder Judicial

El Secretario de Marina Armada de México almirante José Rafael Ojeda Durán, ofreció disculpas públicas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación luego de que en mayo pasado hiciera un comentario en el sentido de que “la actuación de algunos jueces cuando colocan obstáculos a los operativos y detenciones de presuntos narcotraficantes, hace parecer que el enemigo lo tenemos en casa”.

Al participar en la ceremonia de inauguración del Primer Taller de Actualización sobre el Sistema de Justicia Penal, Ojeda Durán aclaró que sus disculpas son sólo para quien se las merezca.

“Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca porque hay buenos jueces, buenos ministerios públicos, hay buena justicia social pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo por eso me atrevo a pedir repito una disculpa pública a quien se lo merezca”, aclaró el alto mando de la Marina,

En ese sentido el Secretario de Marina Armada de México consideró que sus disculpas son necesarias para que haya un entendimiento mutuo y así lograr lo que ambos (Marina y Poder Judicial) andamos buscando; la justicia para todos nuestros conciudadanos.

Ojeda Durán enfatizó que este taller les da la oportunidad de un acercamiento entre el Poder Judicial de la Federación y los marinos navales de México pues dijo estar plenamente convencido de que desde este instituto armado esto les va a permitir profundizar aún más sobre el citado sistema y optimizar el desempeño del personal naval en las misiones que se les encomiendan a través del territorio nacional por aire, mar y tierra.

Por su parte y al tomar la palabra el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que si bien las instituciones del Estado tienen la obligación de avanzar hacia un país en el que reine la concordia y la paz para que sea legítimo tenemos que hacerlo a partir de los procedimientos y las instituciones que establecen la Constitución y las leyes protegiendo en todo momento los derechos humanos de todas las personas y particularmente el debido proceso.

“En una democracia constitucional de derecho el fin no justifica los medios el combate u la delincuencia se persiguen a través de los métodos de la democracia y sólo mediante estos métodos, el diálogo que hoy nos convoca confirma y reafirma esta convicción de las instituciones que estamos aquí presentes de tener como prioritario nuestro actuar el respeto y la defensa de los derechos humanos”, puntualizó Arturo Zaldívar.

El ministro presidente de la Corte aclaró que las diferentes autoridades e instituciones del Estado mexicano no están enfrentadas pues tienen la misma finalidad y están del mismo lado aunque tengan funciones y responsabilidades distintas pero no contrapuestas, mediante el diálogo constructivo y la confianza que hemos venidos consolidando no sólo a nivel institucional sino personal, subrayó, nos permitirá sin duda, avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia.

Por último, el titular del Poder judicial de la Federación hizo un reconocimiento a toda la Marina Armada de México por la loable labor que vienen realizando no de ahora de siempre, pues son, dijo, una institución pilar del Estado mexicano que ha servido con lealtad desde su fundación al pueblo de México con vocación, sacrificio, patriotismo y. con valentía.