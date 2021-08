Carta responsiva para regreso a clases no es obligatoria: AMLO

Aunque aseguró que desconoce quién determinó que padres de familia deberán entregar una carta responsiva para el regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que esta no será obligatoria para el inicio del ciclo escolar que comienza el 30 de agosto.

Durante la mañanera el Primer Mandatario criticó este tipo de trámites que dijo, son parte de una concepción burocrática heredada del periodo neoliberal.

“Si van los niños y no llevan la carta, no le hace nosotros aquí todavía tenemos que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces ustedes creen que yo tuve que ver con la carta pues no, fue una decisión abajo, si me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir pero todavía tenemos que ir limpiando del gobierno de estas concepciones burocráticas autoritarias y desde luego de terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, demoras”.

Reiteró que de ser necesario se vacunaría a los menores de 18 años, aunque comentó que no existe un sustento científico para ello. López Obrador opinó que a pesar que la obesidad ha sido uno de los factores de complicación del coronavirus, se lleve a los niños a los planteles si tienen buena salud.

Sin embargo, recomendó a los padres de familia que pongan en las loncheras de los niños alimentos saludables y no se vendan en las cooperativas, alimentos chatarra. Previamente el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aclaró que, hasta el momento de las personas hospitalizadas, alrededor del 1% son menores que tuvieron alguna complicación por alguna comorbilidad.

Este martes, López Obrador fue cuestionado sobre la aplicación de encuestas anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para conocer la opinión del regreso a clases presenciales por parte de madres y padres de familia, el Presidente recordó que no es obligatorio y garantizó el diálogo con todos los sectores de la educación.

E insistió que, si bien hay preocupaciones legítimas, muchas de las voces en contra del regreso a clases es por estar en contra de todas las decisiones de esta administración.

Por cierto, que el Jefe del Ejecutivo Federal también afirmó que existen acercamientos con organismos nacionales e internacionales en materia de la infancia como UNICEF para tratar el retorno a clases de manera presencial y mencionó que existe total disposición para atender la recomendación de dicho organismo de la Organización de Naciones Unidas para brindar toda la información necesaria a los padres de familia sobre ventajas y desventajas.