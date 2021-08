El Poder Judicial está podrido: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el único amo que tiene es el pueblo y que no es sirviente de potentados “Soy Presidente de México y represento a ricos y pobres y tengo como encomienda no permitir injusticias, luchar siempre por la igualdad”, porque vamos a cuidar de que no haya privilegios en el uso del agua, vamos a cuidar que no haya huachicol con el agua, voy a esta pendiente y vamos a evitar esos abusos, porque el Presidente de México no es rehén de nadie por poderosos que sean porque ya no es el tiempo en que el gobierno estaba secuestrado al servicio de minorías.

“Y no voy a ser se los digo con toda la claridad rehén de nadie, el Presidente de México no puede ser rehén de personas o de grupos por poderosos que sean, por influyentes que sean, por combativos que sean siempre debe prevalecer la justicia en todo caso, la justicia y la verdad que nos va a hacer libres siempre”, sentenció el primer mandatario.

Al encabezar el “Agua Saludable para La Laguna” en las instalaciones de Conagua ubicadas en, Lerdo, Durango, proyecto para el que de acuerdo con el titular de la CONAGUA, Germán Arturo Martínez Santoyo, se destinarán 10 millones de pesos, el Presidente López Obrador arremetió contra el Poder Judicial al externar su desconfianza en él luego de que la semana pasada La asociación civil ProDefensa del Nazas obtuvo por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna la suspensión definitiva del proyecto "Agua Saludable para La Laguna" dentro del polígono del Parque Estatal Cañón de Fernández al argumentar que dichas obras vulneran disposiciones legales como el decreto de creación del Parque Estatal Cañón de Fernández.

“Y si ya empezaron los amparos pues entonces no vamos a poder terminar la obra ustedes creen que yo voy a pode confiar en el Poder Judicial, no me estoy chupando el dedo desgraciadamente el Pode Judicial está podrido, hay honrosas excepciones para no generalizar pero jueces, magistrados, ministros están al servicio de grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora ultraconservadora”, acusó el Ejecutivo Federal.

En ese sentido dijo que si tuviésemos un Poder Judicial confiable él diría “no hay problema” vamos al litigio y demostrar que no hay afectaciones pero si nos metemos en eso nos entrampamos y nos presentan una denuncia tras otra y se nos va el tiempo y es una táctica dilatoria, reprochó.

López Obrador reiteró que su proyecto no afecta al medio ambiente y que su gobierno nunca haría nada que lo afectara porque todo se tiene estudiado y analizado además de que los productores no se quedarían sin agua porque se les va a respetar su dotación y se va a a invertir para tecnificar las tierras de riego; dijo que esta obra implicará la reparación de líneas de agua en pueblos y ciudades, en los 9 municipios para evitar fugas y aprovechar mejor el agua por lo que pidió el apoyo de los gobernadores de Durango y Coahuila y sus gobernados para quitar los amparos.

“Entonces qué les pido, a qué vengo, pues a que nos ayuden y que decidamos entre todos y es más honesto decir no se va a poder y utilizamos los recursos en otras necesidades y no meternos en algo que nos vaya a afectar no caer en una trampa”, lamentó el Presidente de México.

Por último propuso que el último domingo de septiembre o el primer domingo de octubre regresará, pero antes de eso dijo tanto el titular de la Conagua y los dos gobernadores realicen todas las consultas para escuchar a todos y externó su esperanza de que a su retorno ya no existan los amparos que detienen su obra.