Desafora Cámara de Diputados a Mauricio Toledo quien huyó del país a Chile

El pleno de la Cámara de Diputados retiró el fuero constitucional al diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo Gutiérrez, acusado por la fiscalía capitalina de enriquecimiento ilícito y de una serie de actos delictivos que tiene que ver con corrupción.

La votación para desaforar a Toledo fue 381 sufragios a favor, 24 en contra de la bancada del PT y 37 abstenciones de legisladores de diversos partidos sobre todo de Morena.

Y es que este legislador, quien no acudió a la sede parlamentaria pues solo envió a su abogado quien participó vía zoom, desde 2012 hasta 2020 registró gastos que no coinciden con sus ingresos como funcionario público, por ejemplo, entre otras irregularidades tuvo gastos por más de 20 millones de pesos y solo reportó alrededor de 9 millones, es decir que no ha podido comprobar la licitud de más de 11 millones que ha erogado en la adquisición de vehículos de lujo y diversos bienes inmuebles.

Al leer el pliego de acusaciones durante el juicio de procedencia, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la fiscalía capitalina, Rafael Chong, reveló que desde el pasado 26 de julio el diputado del PT, Mauricio Toledo, salió del país rumbo a la República de Chile, es decir, huyó de México.

El funcionario invitó a Mauricio Toledo a regresar a México, para enfrentar a la justicia.

“Según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de chile. Hemos venido ante esta soberanía a presentar argumentos para que le sea retirado el fuero constitucional y para que responda de las imputaciones relacionadas con las acciones y conductas de probable delito con apego a la presunción de inocencia.

Rafael Chong, dijo que un servidor público honesto no huye ni se esconde.

“Los hechos que he referido con la salida del país del diputado dejan una sombra de duda sobre su disposición de llegar a la verdad, por eso le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor público honesto no huye ni se esconde”.

En respuesta el diputado Toledo Gutiérrez, dio respuesta al fiscal anticorrupción y aseguró que su salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación con sus padres que son de origen chileno. Que es inocente y que en su momento presentará las prueba de ello.

Por su parte, el abogado de Toledo, Epigmenio Mendieta sostuvo que los delitos que se imputan a Toledo ya prescribieron y además están fundados en cuestiones políticas, pues se está utilizando la fiscalía para ejecutar venganzas políticas personales.

“Los hechos presuntamente constitutivos atribuidos al diputado Mauricio Toledo y que son objeto de esta solicitud de procedencia no corresponden a la temporalidad que se ha dicho. La Fiscalía tuvo la oportunidad durante los años de 2012 al 2020 para actuar, pero no lo hizo. Los hechos son de hace 9 años, y esos delitos hoy están prescritos”.