Ahora sí, convocarán a Diputados para desafueros

La Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó con 13 votos en pro y 2 en contra convocar a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario de sesiones para desaforar a los diputados Benjamín Huerta, acusado de violación y abuso sexual en agravio de un menor de edad.

También están enlistados los desafueros de Mauricio Toledo, señalado de enriquecimiento ilicíto y a Uriel Carmona, fiscal general de Justicia de Morelos.

Los senadores y diputados integrantes de esta comisión de trabajo acordaron que las reservas al dictamen se discutirán en el pleno de la Comisión Permanente, en la sesión que se realizará el lunes próximo.

Como materia del periodo extraordinario para ambas cámaras del Congreso, se incluyó también la discusión y en su caso aprobación de la iniciativa presentada el 20 de julio pasado por el diputado de Morena, Raúl Cayetano García, que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La ley regula el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente cuando, en el ejercicio de su función, incurra en delitos.

Esta propuesta es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Político en materia de juicio político y declaración de procedencia y tiene por objeto:

Regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público; las causas y sanciones en el juicio político; las autoridades competentes y el procedimiento en el juicio político; sujetos de responsabilidad penal; autoridades competentes y el procedimiento para declarar la procedencia, así como las autoridades competentes y el procedimiento para proceder penalmente contra el presidente de la República.

La oposición cuestionó la inclusión de esta iniciativa en el segundo periodo extraordinario de sesiones que se realizará el 11 de agosto próximo.

Noé Castañón, senador de Movimiento Ciudadano dijo: “Nosotros vemos preocupante el que se pretenda para este periodo extraordinario incluir esta iniciativa presentada el 20 de julio de 2021 por Morena en el sentido de expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, puesto que entendamos una cosa es una iniciativa ya presentada en el periodo de receso el 20 de julio de este año y que el mecanismo que se pretende dar para este periodo extraordinario pues vulneraría toda la discusión ordinaria con este tipo de asuntos que se pueden dar y pueden darse en el periodo ordinario. Vendría a tener un procedimiento a un más preferente que las propias iniciativas preferentes”.

Alejandra García Morlán, diputada del PAN: “Si me parece como muy al vapor y creo que eso no es correcto. Sin embargo, repito, no va ser un tema por el cual mi voto va a ser en contra, al contrario, voy con el proyecto de dictamen y pues ya las reservas si es que hay por parte de mi grupo parlamentario, ya estaremos inscribiéndolas en tiempo y forma”.

El pleno de la Comisión Permanente resolverá en su sesión presencial del lunes próximo si esta iniciativa se incluye o no en el periodo extraordinario de sesiones a realizarse el 11 de agosto venidero.