Diputados del PAN denuncian ante la FGR a Martín López Obrador

Diputados federales del PAN interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República(FGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para deslindar responsabilidades por la probable comisión de delitos electorales en el reciente “video escándalo” de otro hermano del Presidente López Obrador: Martín López Obrador

Los legisladores del blanquiazul presentaron la formal denuncia contra quien o quienes resulten responsables, por la probable comisión de los delitos electorales resultantes. Dijeron considerarse “ofendidos”.

Recordaron que el video difundido por Latinus el pasado 8 de julio de 2021, “Otro hermano de AMLO en video recibiendo dinero”, muestra a Martín López Obrador recibiendo fajos de dinero en efectivo en pleno proceso electoral.

La diputada, Marcela Torres Peimbert, señaló la incoherencia de López Obrador entre lo que dice y hace; hoy su familia “disfruta de impunidad con el blindaje del presidente”.

Es lamentable que el Presidente no mida con la misma vara los actos de corrupción y no sepa comportarse como un Presidente, por ello, los diputados panistas exigen una investigación y por tanto una explicación en lugar de hacer una persecución y campaña de desprestigio contra quienes han dado a conocer los videos de sus hermanos, quienes están obligados a rendir cuentas por eso hechos presuntamente delictivos.

A su vez la diputada Ángeles Ayala Díaz, dijo que el Presidente tiene la oportunidad de demostrar que su postura sobre la corrupción no tiene dos caras: que si los involucrados pertenecen a su familia o a su movimiento político, no serán exonerados de antemano; o que cuando no son sus cercanos no serán condenados sin investigar.

Los legisladores del PAN, resaltaron que el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, señala: se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

Los diputados que firmaron dicha denuncia: María Marcela Torres Peimberg, Ma. Ángeles Ayala Díaz, Gloria Romero León, Saraí Núñez Cerón, Josefina Salazar Báez, Ma. Eugenia Espinosa Rivas, Verónica Sobrado Rodríguez, Éctor Jaime Ramírez Barba y Jorge Espadas Galván.