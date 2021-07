Anuncia el gobierno federal que la próxima semana creará el Decreto de Política Carcelaria y Solicitud de Ejecución del Beneficio de Prisión Domiciliaria.

De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto permitirá que quienes no han tenido sentencia en al menos 10 años de haber ingresado a prisión, puedan obtener su libertad, lo mismo que personas de más de 75 años y de 65 con condición de vulnerabilidad.

“Primero que sentenciados del fuero federal, mejor dicho no sentenciados del fuero federal con más de diez años sin sentencia que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados, dos adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados, tres adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados, se les va a seguir un procedimiento simplificado”.

En los dos últimos casos, el proceso continuará con prisión domiciliaria. El cuarto punto será para excarcelar a quienes hayan sufrido tortura y les haya sido implementado el Protocolo de Estambul, sin importar edad o qué delito haya cometido.

“Todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, se compruebe mediante el Protocolo de Estambul va a ser liberado, no queremos la tortura en México, nadie debe ser torturado, nadie, entonces estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar, lo vamos a elaborar la semana próxima y publicarlo”.

El presidente dijo que las liberaciones se deberán dar máximo el próximo 15 de septiembre.

López Obrador llamó a los gobiernos estatales a tomar este decreto como modelo para la implementación de justicia en su entidad afirmando que contarán con el apoyo del gobierno federal, aunque el Jefe el Ejecutivo Federal no detalló el número de la población que se beneficiaría con el decreto, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez recordó que en la actualidad en 43% de quienes se encuentran en prisiones carecen de una sentencia.

“La población penitenciaria y que todavía no tiene sentencia definitiva son alrededor del 43% de las personas privadas de su libertad que siguen en prisión preventiva, esto desde luego tiene que ver con muchas razones pero una de las principales es precisamente que no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos a una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva”.

Mientras tanto el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que no se puede andar con “medias tintas” para erradicar el problema de la tortura del país ya que reconoció que existe mucha ineficiencia en la impartición de Justicia, no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, porque dijo, existen muchos intereses cruzados y no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como el de la tortura.

También señaló que en ningún caso se castiga a los responsables de quienes la ejercen.