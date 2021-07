El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó a los legisladores del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de retrasar la celebración de un periodo extraordinario para desaforar a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

Recordó que la bancada de Morena ha impulsado la realización de un periodo extraordinario para desaforar al morenista Saúl Huerta presunto violador de un menor de edad y al petista Mauricio Toledo acusado de enriquecimiento ilícito, pero el PAN con argumentos legaloides impide que se convoque al periodo extra en Lázaro.

“Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, no ha habido negativa, somos los que hemos impulsado. Habría que preguntarles a los legisladores del PAN por qué razón siguen asistiendo a cuestiones legaloides, que no jurídicas, para impedir que sesione la Comisión Permanente. Nosotros apostamos, no vamos a cejar en nuestro empeño, todavía le quedan 30 días al mes de agosto”.

De hecho, Ignacio Mier, dijo confiar en que habrá un periodo extra para desahogar no solo los desafueros de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, sino también para ratificar el nombramiento del nuevo Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Por su parte, el diputado del PRI Rubén Moreira, dijo que en el caso de Saúl Huerta pronto dejará de tener fuero y coincidió en que si en esta legislatura no se logra el desafuero de Toledo será en la siguiente, que empieza en septiembre, cuando se tendrá, por ley, que reactivar el proceso del juicio de procedencia.

“Hay un procedimiento legislativo que no se finiquita en una Legislatura sino puede ser en otra. Yo no quisiera adelantar, falta más de un mes. La reforma que se hizo implica que todo lo que queda pendiente tendrá que verse”.

Por lo pronto, los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo siguen sin ser sometidos al juicio de procedencia en la Cámara Baja y cobrando sus salarios como si no estuviera bajo proceso de desafuero acusados de pederastia y corrupción por la Fiscalía capitalina.