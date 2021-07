Sin duda una de las competencias más esperadas en los Juegos de Tokio, es la participación de la gimnasta mexicana Alexa Moreno, pues a lo largo de su trayectoria ha puesto el nombre de México en alto, a pesar de las criticas que en su momento tuvo por su complexión.

La joven de 26 años va por sus segundos juegos, luego de haber debutado en Río de Janeiro. La bajacaliforniana se ha ganado el orgullo y respeto del público pues ha ganado diferentes tipos de medallas.

La joven de 26 años va por sus segundos juegos, luego de haber debutado en Río de Janeiro / Getty Images

También te puede interesar: Simone Biles realiza un salto mortal nunca antes hecho por una mujer

Antes de partir a los Juegos de Tokio la mexicana agradeció por medio de su cuenta de Instagram a todas las personas que la apoyaron en este proceso.

“Antes de irme del país, y de que sea demasiado tarde...Los últimos 5 meses estuvimos entrenando en Hermosillo, Sonora, dónde muy amablemente nos abrieron las puertas para entrenar y nos mostraron un gran apoyo durante este tiempo”, señaló Alexa Moreno en su red social.

¿Cuándo y a qué hora serán las competencias de Alexa Moreno en los Juegos de Tokio?

De acuerdo con información de FutbolTotal el sábado 24 de julio es cuando inicie la primera competencia en all around y aparatos a las 8:00 AM (Centro México)

En caso de que pase a la final del all around, la mexicana competirá el jueves 29 de julio a partir de las 5:50 AM.

También te puede interesar: México se impone ante Francia 4 por 1 en esta primera ronda

Las finales por aparato serán a partir del domingo 1 de agosto a las 3:35 horas y concluirán el martes 3 de agosto a las 3:48.