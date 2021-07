El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no será nada fácil lograr los acuerdos con la oposición para contar con los votos necesarios para aprobar las tres reformas constitucionales que, al menos, requiere su gobierno para consolidar su proyecto de transformación.

Reiteró que son tres las modificaciones a la Carta Magna, que buscará concretar en el Congreso, una en materia eléctrica para fortalecer aun más a la CFE, y garantizar tarifas bajas de luz y que la empresa del Estado mexicano tenga preferencia sobre los privados en la generación y distribución de la electricidad.

También una reforma electoral para disminuir los costos de la democracia, mediante una reducción de prerrogativas partidistas y garantizar que ni haya fraudes electorales. Admitió que no será fácil, pero se buscarán los acuerdos necesarios para lograrlo.

“Es el aparato electoral mas costoso del mundo el del INE, costaron estas elecciones en general 20 mil millones de pesos. No todo es el INE, la mitad tiene que ver con los partidos, pues también hay que reducir las prerrogativas a los partidos, eso lo voy a proponer. No va a estar fácil, pero ya saben que a mí me interesa y que me importa mucho que estas cosas se planteen, pero en esencia son tres básicamente”

Y la otra de las propuesta tiene que ver con la Guardia Nacional para que esta corporación pase a formar parte de la Sedena, y no se corrompa como ocurrió con la Policía Federal.

“No quiero que pase lo que ocurrió con la Policía Federal que se echó a perder, porque se corrompió, no se procuró que fuese una corporación con disciplina y profesionalismo. Queremos que quede adscrita en la Secretaría de la Defensa, que la Guardia Nacional dependa de la Defensa Nacional y eso va requerir de una reforma constitucional. Porque si la integramos a la Guardia Nacional en la Defensa Nacional tenemos la garantía de que no se va a pudrir como sucedió con la Policía Federal”.

El presidente López Obrador, aprovechó para despotricar contra las reformas que se hicieron en los sexenios pasados, dijo que todas las modificaciones constitucionales fueron para saquear y robar al país, pero ahora les costará mucho trabajo revertir las actuales reformas en favor del pueblo de México.