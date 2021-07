Marchan estudiantes demandando fuera armas del campus de la UDLAP

A 11 días de la toma violenta de las instalaciones de la Universidad de las Américas Campus Puebla y sin cambios importantes para asegurar los derechos del estudiantado la comunidad estudiantil denunció que la medida cautelar ejecutada el 29 de junio fue y sigue siendo un acto desproporcionado que afecta directamente a la comunidad de esta casa de estudios y que, hasta este punto, no ha generado otra cosa más que incertidumbre y temor en todos los miembros de la comunidad universitaria", denunciaron en marcha celebrada este fin de semana estudiantes de la UDLAP.

En un pliego petitorio hecho público, y haciendo un llamado a la comunidad universitaria, rubricado por #YoSoyUDLAP, los estudiantes expresaron: "Nuestras peticiones fueron y siguen siendo muy claras: que todos los elementos de seguridad armados abandonen las instalaciones de la Universidad, que las actividades operativas vuelvan a la normalidad en el curso que estaba planeado; que ningún proceso administrativo o académico de los estudiantes y egresados se vea afectado y que el Sr. Horacio Magaña se responsabilice ante la comunidad universitaria respecto a lo sucedido.

Argumentaron también que desde que se hizo lectura de su pliego petitorio a la fecha, se han añadido afectaciones que requieren ser atendidas.

Estudiantes foráneos regresaron a Puebla para el inicio de Verano II, realizando un importante esfuerzo tanto económico como logístico, para encontrarse con la sorpresa de que sus clases presenciales fueran canceladas un día antes del inicio del período".

Foto especial

De la misma forma, añade el documento, estudiantes inscritos para tomar cursos remediales, donde tomarían presencialmente los laboratorios y talleres que, debido a la pandemia, tuvieron que ser cursados en línea, se verán afectados en el desarrollo de su matrícula.

Algo más delicado es que actualmente la acreditadora internacional SACSCOC ha puesto en periodo de prueba a la Universidad por la falta de gobernanza que desde la entrada de la policía estatal se ha demostrado. Esto, a la larga, puede afectar directamente al prestigio con que cuente la universidad y que respalda a sus estudiantes y egresados.

Al día de hoy no hay ninguna certeza de que el regreso al campus planificado para el periodo de otoño 2021, se concrete y que de hacerlo, se haría con las medidas de sanidad y seguridad necesarias.

El desplegado resume finalmente, los efectos de la intervención: "Estas afectaciones nos repercuten como alumnado y son consecuencia de la aplicación de una medida cautelar llevada a cabo de manera desproporcional el martes 29 de junio.

Además, externamos nuestro rechazo a la forma en que el nuevo patronato se ha aproximado a integrantes de la comunidad universitaria, tales como académicos, estudiantes y administrativos.

"Llamadas telefónicas personales, opacas y sin transparencia no son formas legítimas para entablar un diálogo. Éstas, más que una apertura real, son una simulación.

No es lo único que nos lleva a hablar de simulaciones: este patronato ha dicho en distintos medios que ya no hay elementos de seguridad armados en el campus. Sin embargo, un día después de estas declaraciones, el jueves 8 de julio, aún se observaron elementos de seguridad privada con armas de largo alcance dentro de la Universidad. Cambiar la seguridad pública por una empresa de seguridad privada sigue sin ser proporcional y no garantiza un campus libre.

Por útlimo sentenciaron que el diálogo no se improvisa, que se atiendan las demandas y se enmienden las afectaciones hechas a la comunidad desde la toma de la universidad a la fecha. Entonces se podrán propiciar las condiciones para un diálogo real, con todas las partes implicadas y siempre en beneficio de la institución.