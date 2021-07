Pide AMLO ayuda a población de Aguililla, Michoacán, para lograr la paz

Un llamado a lograr la paz hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la población de Aguililla, Michoacán, a través de no dejarse manipular e involucrarse con los grupos delictivos de la región.

Después que el Cartel de Jalisco Nueva Generación, marchó a plena luz del día en Aguililla, exhibiendo el arsenal y vehículos con los que cuenta, el primer mandatario, pidió evitar el camino de la violencia, apoyando a criminales que utilizan a la población a cambio de actos como entrega de despensas.

“No se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos que, aunque aparentan ser muy buenos y les reparten despensas o les ayudan, solo los están utilizando, y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos, a toda la población, pero que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia. Se los pide el presidente de México”.

Enfatizando que seguirán en el estado presentes los integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, reiteró su frase, abrazos no balazos.

"Aunque se burlen, voy a seguir diciendo: Abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego. Ya se abrió una mesa de diálogo, pero con mucha claridad también les digo: no puede dejarse sin protección a la población, tiene que seguir el Ejército y la Guardia Nacional porque, si no, se convierte en terreno de nadie o de quien se impone mediante la violencia”.

Comentó que, a pesar de la presencia de la milicia, no habrá intervención hasta concluir las mesas de negociación para evitar que se desate la violencia, lo que sí enfatizó, por ahora no visitará la zona.

“Voy a ver cuándo puedo ir. Y también, no voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a nuestros adversarios. ¿Se imaginan? Si voy a estar en eso, híjole, el Reforma y El Universal, y las televisoras y todos hablando nada más de eso.

Estoy pendiente, estoy atento, estamos actuando, pero pues no me estoy chupando el dedo. Por algo soy el presidente de más edad en la historia de México, hasta lo dicen mis adversarios y hasta les concedo razón, que ya estoy chocheando”.

Y es que insistió que él no implementará una campaña como la que hizo el ex presidente Felipe Calderón, al que incluso el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, le expresó miedo por actuar peor que el dictador Victoriano Huerta.

Por cierto, que tras la pregunta de cómo avanza la investigación a diez años de la masacre en Allende Coahuila, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, explicó que fue por la falta der una orden de autoridades civiles, el motivo por el que los integrantes de la Sexta Zona Militar y de la Guarnición de Piedras Negras, no actuaron para evitar los asesinatos masivos.

“Entonces, nuestra participación era generada de una petición de las autoridades civiles, cosa que no ocurrió, eso no ocurrió nunca, entonces no se podía participar. Hoy en la actualidad tenemos, gracias a que se hizo la modificación en la Constitución, en nuestra Constitución, pues tenemos la oportunidad de participar en el ámbito de la seguridad pública, que eso ha ayudado grandemente porque no hay ese obstáculo tan grande que existía anteriormente para atender el ámbito de la seguridad.

¿Qué teníamos que hacer?

Andar operando, andar fuera, andar buscando a los delincuentes para que, en el ámbito de la flagrancia. se diera el encuentro con ellos y entonces pudiera uno actuar única y exclusivamente en flagrancia delincuencial, no había otra manera de hacerlo”.

Y es que al menos la Guarnición estaba bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval. El funcionario desde Palacio Nacional, sólo destacó que ahora con las modificaciones constitucionales necesarias, será posible actuar sin la necesidad de una autorización previa para garantizar la seguridad de la población.