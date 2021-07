Responde AMLO críticas al “Quién es quién en fake news”

El “Quién es quién en las fake news” es parte de una diálogo circular, fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador quien este viernes, defendió la sección que fue inaugurada el pasado miércoles durante la mañanera.

Desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario lamentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humana expresara su preocupación por la actuación del gobierno al afirmar que puede ejercer estigmatización de la prensa y acusó a los medios de comunicación de querer ejercer el monopolio de la información.

“Pues es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas o que haya un diálogo circular, que nada más quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar, eso es lo más antidemocrático que puede haber, cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo”.

Cuestionó por ello si el Gobierno Federal debe quedarse callado y no ejercer su derecho de réplica o de plena libertad pero enfatizó que lo incorrecto es contestar a una mentira con otra mentira, ante ello llamó a los críticos a no defender lo indefendible pues ejemplificó que hay casos como cuando Raymundo Riva Palacio lo acusó de liberar al narcotraficante Luis “el güero Palma”.

“¿Qué periodismo es este, esto es lo que defienden? Les debería dar vergüenza, deberían deslindarse de esto, pueden no estar de acuerdo con nosotros, pero cómo defender lo indefendible, cómo defender la inmoralidad”.

Y es que aseguró que además de pedir respeto por políticos, periodistas y otros personajes públicos, se debe respetar a los ciudadanos que son quienes reciben los datos que no siempre son precisos. En dicho escenario el Jefe del Ejecutivo Federal, se dijo conforme con el 6.7 con lo que lo calificaron los ciudadanos en la encuesta realizada por la Presidencia de la República porque aseguró, fue en parte por evitar favorecer a los medios de comunicación.

“Yo no tendría 6.7 de aceptación en el pueblo, tendría yo 8, tampoco mucho eh, si soltara los 20 mil millones de pesos que se le destinaba a los periódicos, a los medios, a los periodistas, no se ocuparían de nada, no le hubiesen dado tanto vuelo al lamentable accidente del metro de Tláhuac, se hubieran quedado callados como siempre, entonces no 6.7 pero yo estoy dispuesto a bajar hasta 6 si me ahorro diez mil millones más”.

Y aseguró que no deberían de lanzarse noticias falsas a la ligera. Por cierto que López Obrador comentó que la Presidencia ya recibió la primer solicitud de réplica por parte de la agencia Forbes que fue citada el pasado miércoles con la noticia “Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas, revela investigación” y la que enfatizó que el área correspondiente ya está dando respuesta.