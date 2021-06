Pide Aureoles audiencia con AMLO por “narcoelección”; lo batean

Poco más de cuatro horas en un banquito esperó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que este martes se presentó en Palacio Nacional para solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El motivo, tomarle la palabra y el entregarle una carpeta con las que dijo, son las pruebas de que el pasado 6 de junio, el narcotráfico apoyó a Morena en los comicios de la entidad.

“Dijo que era amarillismo, dijo que era sensacionalismo y que si tenía pruebas que las presentara entonces hoy vine a presentárselas pero entregárselas a él, entonces estoy pidiendo que me las reciba, llevo casi tres años pidiéndole una audiencia y no la he podido conseguir, yo estoy muy preocupado por lo que vivimos en Michoacán que no quiero que regresemos y voy a luchar con todas mis fuerzas y lo que tenga al alcance para evitar que eso suceda y la preocupación de que México se encamine a un narco estado porque el Presidente de la República, jefe del Estado Mexicano, lejos de combatir a los grupos criminales los tolera, los consciente”.

En la mañanera el presidente López Obrador aseguró que el asunto debía ser tratado con otras instancias por lo que se negó a recibir al michoacano.

“Se trata de cuestiones judiciales y se tienen que ventilar en la Fiscalía General

- ¿Va a recibir a Silvano Aureoles Presidente?

- No porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE, el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito, hay que acudir a la Fiscalía, entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar que están ustedes y no es poca cosa la mañanera”.

Por su parte, Silvano Aureoles aseguró que tenía la esperanza de ser recibido y tras unos minutos después de la respuesta del primer mandatario, preguntó si alguien lo iba a recibir, ante la negativa tomó sus cosas y comentó que será el día de mañana cuando regrese a su entidad después de buscar una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.