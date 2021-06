Habrá derecho de réplica en “Quién es quién en las noticias falsas”: AMLO

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador en la necesidad de abrir la nueva sección dentro de las conferencias mañaneras para evidenciar “quién es quién en las noticias falsas en cada semana.

En la conferencia desde Palacio Nacional, comentó que estas podrían realizarse los viernes abriendo la posibilidad al derecho de réplica de los medios o periodistas que sean señalados.

“Sería la réplica después, claro que la soliciten no hacer lo que ellos hacen porque ellos no dan el derecho de réplica estamos buscando la mejor forma de hacerlo, el mejor método, yo creo que va a ser como el quién es quién en los precios de los combustibles, para tener más información, el viernes puede ser y les da tiempo por si hay solicitud de réplica para el lunes siguiente, puede ser que sea por carta o por las redes”.

Por cierto que negó que haya necesidad de brindar protección especial a los periodistas, columnistas o especialistas que sean mencionados, pues aseguró que las agresiones no se dan por orden del Estado y ya se da seguridad a quienes sean amenazados. Este jueves el Jefe del Ejecutivo Federal aprovechó para desmentir una información publicada en un diario de circulación nacional, donde se afirmó que hay espionaje contra los encargados de difundir información.

“Espionaje a periodistas, es para amedrentarlos, falso, nada más que va a ser cliente El Universal de la sección, a quién supuestamente se le investiga, se le espía, pues a casi todos, de acuerdo a la nota porque todos están en contra nuestra, Loret de Mola, Héctor de Mauleón”.

Los llamó a presentar pruebas e incluso aseguró que de probar los señalamientos, se destituiría al funcionario responsable.

“Si presentan pruebas entonces no sólo iniciaremos una investigación sino se despide al funcionario que este haciendo estas cosas, ya no es el tiempo de antes, y ellos lo saben, lo que pasa es que ya no tienen elementos, como se dice en el periodismo, no hay miga, entonces vuelan”.

Aseguró que el gobierno no le ve caso a espiar a quienes ya sabe que están en su contra y culpó a Javier Tejado, abogado de Televisa, de lanzar los datos erróneos publicados