En las mañaneras habrá quién es quién en las mentiras de la semana

Con la finalidad de combatir las noticias falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que abrirá en las conferencias mañaneras, un espacio semanal para hablar de las noticias falsas publicadas en los últimos días.

Desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que así como él quién es quién en las gasolinas, esto permitirá mantener informada a la población.

“Aquí los vamos a estar exponiendo y también informando a la gente porque hay quienes se tragan todo eso... vamos a buscar la forma de informar más, que en una de esas los que no quieren escucharnos en un momento de distracción, escuchan algo y cambian de parecer, ya la mañanera va a tener su sección una vez a la semana de noticias falsas y eso nos va a ayudar mucho porque no crean, que es tan fácil, es complejo porque llegan a decir a mi me consta”.

Y es que señaló un twit donde se aseguraba que uno de sus hijos fuera el nuevo dueño del Cruz Azul, información que calificó como una calumnia.

“Hace como dos días salió un mensaje de twitter que uno de mis hijos iba a comprar el equipo Cruz Azul, imagínense eso, y el que lo puso es famoso o no, eso es cuando la calumnia cuando no mancha tizna, según mi fuente que es muy cercana a la institución celeste, el nuevo dueño del Cruz Azul será uno de los hijos de López Obrador”.

Recordó que en algún momento también se mencionó que uno de sus hijos tenía un auto Ferrari, y al final resultó que no era él.

Sin dar más detalles mencionó que aún analiza quién podría encargarse de esa sección que dijo, podría darse tras la conferencia.