La ENDUTIH debe conservarse por ser de interés nacional: IFT

Bajo la premisa de que lo que no es medible no es posible de conocer, el Comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Adolfo Cuevas Teja defendió la importancia de realizar cada año la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) luego de que en reiteradas ocasiones desde Palacio Nacional se ha dicho que es un gasto excesivo y superfluo que se debe de eliminar

“La importancia que tiene la ENDUTIH para todo el país no es un tema solamente del INEGI no es un tema solamente del IFT, mucho menos exclusivamente de la Secretarìa de Comunicaciones es un tema de enorme interés nacional porque lo que no medimos en realidad no lo conocemos y si no conocemos algo no puede ser objeto de nuestro accionar inteligente ni mucho menos de posibilidades de mejoría. Debemos conservar la ENDUTIH implica un gasto que no es siquiera un peso por habitante de la Repùblica y nos brinda información valiosísima”, replicò el titular del IFT.

Al presentar los resultados de la sexta emisión de este estudio el titular del IFT aseguró que la pandemia por covid-19 motivó la mayor alza que hemos tenido en nuestra historia de personas que empiezan a usar el internet toda vez que el valor anterior más alto era de 7 millones en 2015 y en el 2020 usaron por primera vez en el último año 12.4 millones de personas lo que nos ha convertido en una nación digital

“En cuanto a los resultados somos por primera vez en nuestra historia en la historia del internet que comienza realmente en la última década del siglo anterior somos por primera vez una naciòn completamente digital no solamente el internet es usado por la mayoría de la población en zonas urbanas sino también por primera vez en 2020 tambièn en los ámbitos rurales”, destacó el Comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esta sociedad digital que ya somos, continuó Cuevas Teja, nos coloca en la posibilidad de reorientar nuestra estrategia de desarrollo justamente hacia la economía digital puesto que las personas utilizan masivamente el internet pues lo tienen a su disposición en los aparatos móviles o en los hogares y además el valor que tiene ahora el uso de Smartphone que son dispositivos más potentes y con mayor capacidad de cómputo.

Antes el presidente del Instituto Nacional de Estadìstica y Geografìa (INEGI) Julio Alfonso Santaella Castell, reforzó lo anterior al señalar que en el 2020 hubo una penetraciòn del internet del 72 por ciento en relación al 70 por ciento del año pasado (2019).

“Esta ENDUTUH 2020 estima que el año pasado había en Mèxico un total de 84 millones de personas con edades de 6 años y màs que son usuarias del internet, esto representa 3 y medio millones de personas que lo que estimamos en el año 2019 y equivale a un 72 por ciento de la población en este universo de 6 años y màs”, apuntò erl titular del INEGI.

Dijo que si bien el internet que es usado por la mayoría de la población en zonas urbanas por primera vez en 2020 tambièn fue utilizado en los ámbitos rurales, sigue habiendo una brecha digital muy amplia entre ambos entornos.

“Sigue habiendo brechas importantes que està señalando la ENDUTIH hay una brecha importante entre el ámbito urbano y el ámbito rural, en el ámbito urbano el 78 por ciento de la población es usuaria de internet mientras que en el ámbito rural solamente la mitad el 50 por ciento”, lamentó el titular del INEGI.

Julio Santaella agregó que también existe una brecha generacional muy importante entre el uso de internet para el grupo de edad entre 18 y 24 años de edad pues más del 90 por ciento de ellos son usuarios de internet mientras que para los que tienen entre 55 años o más, representa el 37.5 por ciento de la población.

De acuerdo con la ENDUTIH en México, en 2020, se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72.0% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 (70.1%). Son usuarios de internet 71.3% de las mujeres y 72.7% de los hombres de 6 años o más que residen en el país.

La encuesta estima que 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son usuarios, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4 por ciento. En 2019 los usuarios en zonas urbanas se estimaron en 76.6% y en zonas rurales la estimación fue de 47.7 por ciento.

Tambièn estima que en 2020 se cuenta con 88.2 millones de usuarios de teléfono celular, lo que representa 75.5% de la población de seis años o más. En 2019 la proporción fue de 75.1% (86.5 millones de usuarios). Nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente (Smartphone). Entre 2019 y 2020 los usuarios que sólo dispusieron de celular inteligente registraron un crecimiento de 3.5 puntos porcentuales (88.1% a 91.6%).

Las principales actividades de los usuarios de computadora en el hogar son: labores escolares (54.9%) -casi diez puntos porcentuales más que en 2019-, actividades laborales (42.8%) y como medio de capacitación (30.6%). ¿

Cuántas personas tienen al menos una televisión en México? En 2020, de 36.0 millones de hogares, 76.6% cuenta con por lo menos con un televisor de tipo digital (0.1% más en relación con 2019). Asimismo, en 2020 el número de hogares que disponen solo de televisor digital se incrementó en 1.4 millones en comparación con 2019. De esta manera, 96.1% de los hogares del país reciben la señal de televisión digital a partir de televisor digital, señal de televisión de paga o decodificador.

¿Cuántos usuarios ven la televisión abierta en México? En 2020, 71.5 millones de personas son usuarias de señal de televisión abierta (61.2% del total de la población de seis años o más) y en promedio la ven 2.41 horas a la semana. De los usuarios de señal de televisión abierta 45.8 millones (64.1%) ven programas de noticias, 38.4 millones (53.7%) ven películas y 31.4 millones (43.9%) ven telenovelas.