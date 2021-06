Pide AMLO a FGR atraer caso del asesinato de 14 personas en Reynosa

El presidente López Obrador lamentó la muerte de 14 personas en Reynosa, Tamaulipas y envió condolencias a los familiares de esta víctimas inocentes; aseguró que se trató de un “ataque cobarde”.

Explicó que todo indica que no fue un enfrentamiento entre grupos rivales, sino una ejecución de un comando armado contra estas personas inocentes, por lo que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR), atraer el caso, conocer las causas de esta masacre y sancionar a los culpables.

“Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas, le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes, porque todo indica que no fue un enfrentamiento sino un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación. Entonces es un ataque cobarde, enviamos nuestro pésame a los familiares y le he pedido al Consejero Jurídico (de la Presidencia) que haga gestiones en la FGR para que se atraiga el caso”.

En otro tema, sostuvo que en el caso del desplome de la trabe en la parte elevada de la línea 12 del Metro, se investiga a todos los presuntos responsables, incluido, Mario Delgado entonces secretario de Finanzas del gobierno capitalino.

Pidió esperar al resultado de las indagatorias de la fiscalía capitalina para conocer los motivos técnicos del colapso pero pidió no politizar el tema.

López Obrado encabezó un informe en materia de incidencia delictiva a nivel nacional que ofrecieron los integrantes del gabinete de seguridad quienes aseguraron que hay una reducción del 22 por ciento en promedio de los principales delitos. Aunque hubo un repunte en feminicidios en un 7 por ciento.