Zaldívar someterá a consulta extensión de su mandato ante la SCJN

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea oficializó la convocatoria a una ‘consulta extraordinaria‘, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para decidir la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder ante la reforma para la extensión de su mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Mediante un comunicado Zaldívar detalló que la consulta extraordinaria se realizará con fundamento en el artículo 14, fracción II, en relación con el 11, en su acápite y su fracción XVII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación e indicó que se someterán a consulta extraordinaria cuatro asuntos:

La determinación que debe adoptar el Pleno de la SCJN ante la posible inconstitucionalidad del artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto de reformas; si el Pleno de la SCJN puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de alguno de sus órganos, fuera de un medio de control constitucional promovido por parte legitimada; en su caso, ¿qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general?, ¿basta la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?

Y por último, si el contenido del artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto de reformas es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de México.

Cuestionado tras anunciar que llamaría a una consulta extraordinaria sobre la extensión de su mandato al frente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar apuntó que no hay impedimento para que participe, por lo que confirmó que sí podría votar en este tema.

“Se ha considerado que no hay impedimento (para que vote), primero porque no hay partes y segundo porque lo que se se busca es velar por la autonomía e independencia judicial las cuales tengo la obligación de proteger como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal; en la consulta a trámite si participaré, creo que no cabe en los impedimentos y que tengo la tengo la obligación constitucional de pronunciarme”, explicó.

Durante la sesión correspondiente los ministros de la Corte pueden considerar que yo estoy impedido para votar, pero reitero que no hay impedimento, sería algo irregular, atípico, que se excusara de participar al presidente de la Corte en la defensa de la independencia del Poder Judicial”, recalcó.