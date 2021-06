Envía AMLO condolencias a familiares de mineros fallecidos en Coahuila

Con la noticia del hallazgo del cuerpo del séptimo minero en Muzquiz Coahuila, inició el presidente Andrés Manuel López Obrador su mañanera dedicando la mayor parte de los 50 minutos de conferencia, al trabajo hecho para rescatar a los siete mineros fallecidos por el colapso de la mina.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que se trabajaron 150 horas para lograr el rescate.

“Se logró rescatar a los siete mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de una mina en Múzquiz, Coahuila. Un accidente, se rompió una represa, quedaron atrapados desde hace ocho días y dimos instrucciones para que se trasladaran, además de la Guardia Nacional, de elementos de la Secretaría de la Defensa, la secretaria del Trabajo, la directora de Protección Civil, la secretaria de Economía. Se trabajaron 150 horas para el rescate. Enviamos de nuevo nuestro pésame a los familiares”.

Antes de salir a su gira de trabajo por los estados de Guerrero y Oaxaca, López Obrador anunció que tras el rescate comenzará la labor de analizar los motivos del accidente llegando incluso dijo a lo legal.

“Vamos a que se continúe con la revisión, que no haya abusos, que se proteja a los trabajadores, lo que planteas de que haya supervisión, la no repetición de estos casos, pero ahora lo que nos importaba más era el rescate de los mineros atrapados. Ya viene otra etapa, esto tiene que ver hasta con lo judicial y se tiene que llevar a cabo la investigación: por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones para trabajar o no, si había seguridad, pero eso es la etapa que viene”.

Desde Múzquiz, Coahuila, Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, explicó que en los trabajos implementados estuvieron al frente los trabajadores de la mina pues aseguró, son quienes conocen el área, mientras la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, refirió que la causa del derrumbe, fueron las intensas lluvias registradas los últimos días.