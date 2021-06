Fujimorismo quiere invalidar elección en Perú: Jacqueline Fowks

La periodista de "El País", Jacqueline Fowks compartió esta mañana en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin el momento que vive Perú tras el proceso electoral en donde señala que el Fujimorismo quiere invalidar la elección.

La periodista reseña que aún quedaban 500 actas por revisar de las 700 presentadas por los abogados fujimoristas, quienes buscaban rechazar también las mesas de votación de Castillo, el maestro rural que ha ganado en el conteo oficial.

Jacqueline detalló que los maestro de mesa fueron ciudadanos sorteados en enero, y quienes los abogados señalan no había firmado las boletas de votación, -un día antes tiene que firmar todas las cédulas-, pues en la confronta de éstas las firmas en el sistema no correspondía; a lo cual muchos presidentes de mesa de votación han declarado que hicieron una rúbrica pues por tiempos no podían poner toda su firma.

El otro motivo de nulidad se dio por que los miembros de mesa eran familiares según los abogados, pues hay apellidos como Pérez que son comunes sin ser parientes, los fujimoristas no conocen Perú, señala la periodista. Por ello esos recursos de nulidad no se están considerando.

La gran mayoría de voto que ha recibido Castillo son de las zonas más pobres de Perú afirma Fowks; el conteo oficial terminó ayer y el ganador fue Pedro Castillo, maestro rural, campesino y rondero, una formación de seguridad de hombres del campo, patrullas de agricultura que resguardan sus terrenos y sus bienes para el trabajo en el campo; la justicia la llevan cabo con castigos a quienes han cometido algún delito a falta de autoridades del gobierno.

Castillo, señala Jacqueline, fue candidato a la alcaldía de Cajamarca en 2005 por el partido Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo quien vive en California y de quien se espera su extradición desde hace tiempo.

Fowks también refiere que el triunfo lo logra Castillo abanderado por un partido de izquierda muy pequeño creado por un médico formado en Cuba, marxista leninista; a diferencia de Castillo quien es un populista de izquierda que no concuerda con ese discurso y busca el acceso a servicios para todos, modificar el sistema de pensiones y reformar la constitución para ellos.

Castillo también ha manifestado buscar el diálogo con empresas gaseras y mineras para que no se lleven todas las ganancias fuera de Perú, un compromiso de reinversión y un impuesto a la sobre ganancia lo que responde al reciente incremento del cobre y la necesidad de ingresos para combatir la pobreza derivada de la pandemia.