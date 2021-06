Me voy a echar una caguama “Pacífico” por triunfo en elecciones: AMLO

Nuevamente presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador los triunfos obtenidos por la alianza Juntos Haremos Historia encabezada por Morena en las elecciones del pasado 6 de junio.

Al afirmar que no se ha informado debidamente, destacó las gubernaturas obtenidas en 11 de los 16 estados y enfatizó al ser mayoría del Pacífico, está dispuesto a tomarse una caguama ante los resultados, ello recordando al ex candidato presidencial Ricardo Anaya quien fue criticado en redes sociales por comparar la acción de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional con el señor de las caguamas.

“Así lo quiso el pueblo. Morena, coalición Juntos Hagamos Historia: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán el Pacífico. Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama Pacífico, todo con moderación”.

López Obrador echo culpas a la guerra sucia que dijo, se dio en los medios de comunicación con lo que se perdió presencia en la Ciudad de México, misma que aunque aseguró que se dio en Guerrero a Félix Salgado Macedonio, no se tuvo el mismo resultado.

“Es interesante el fenómeno de Guerrero, toda una campaña en contra ¿no? de Félix Salgado, sin pruebas, echada a andar por el conservadurismo, muchos hombres, mujeres, confundidos, queriendo descarrilarnos en Guerrero, bueno, hasta la autoridad electoral, y la opinión de los guerrerenses es otra. Pero estoy seguro que esa campaña sí impactó aquí en la Ciudad de México, en las clases medias, porque aquí se recibe todo el bombardeo”.

Y tan toxica fue esa guerra que mencionó que se necesitaría el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. López Obrador reconoció que hizo falta mayor trabajo de información en la Capital del País donde dijo, aceptará el desafío.

“Decirles que acepto el desafío, por lo que a mí corresponde, para atender más la ciudad y atender más a los pobres de la ciudad, porque faltó más trabajo y más información. Fue mucho el bombardeo y la manipulación, y ojalá lo piensen todos los ciudadanos, lo piensen bien”.

Por cierto que al felicitar a todos los ganadores por las elecciones, comentó que podría reunirse con Alfonso Durazo ganador en Sonora.

“Me dejó un recado, que viene en estos días y que quisiera platicar conmigo. Me da mucho gusto que él, por voluntad del pueblo, haya triunfado en Sonora. Lo voy a recibir, nos vamos a encontrar seguramente cuando esté aquí. Y felicidades a todos, a todos los sonorenses porque, independientemente de por quién votaron, la gente participó. Y lo fundamental es resolver nuestras diferencias de manera pacífica. No podemos ser idénticos, no podemos ser gemelos, no podemos pensar igual, no puede haber pensamiento único. La democracia es pluralidad”.

El Jefe del Ejecutivo Federal mencionó que en los pasados comicios el partido Morena logró en la Cámara de Diputados 121 asientos de 300 más los que dijo, se obtuvieron por plurinominales y los partidos aliados e insistió que buscará el apoyo de otros partidos para hacer las reformas a la Constitución que son necesarias y aunque ahora no dijo que buscará al Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que contó con dicho instituto político para elevar a rango constitucional los programas de pensiones.