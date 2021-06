Rechaza Sauri presentar controversia para definir fuero de Cabeza de Vaca

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho , informó que no presentará una controversia constitucional contra el Congreso del estado de Tamaulipas como se lo solicitó el pasado viernes el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco.

Esa fue la repuesta que dio la legisladora yucateca en uso de sus facultades previstas en el artículo 233 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Sauri Riancho contestó en sentido negativo al oficio recibido por la Jucopo el pasado 28 de mayo, el cual solicitaba la presentación de una controversia constitucional contra las resoluciones adoptadas por el Congreso de Tamaulipas en relación con el desafuero del gobernador panista de dicha entidad, Francisco García Cabeza de Vaca.

No se dieron más detalles de la negativa de la presidenta de la Cámara Baja, sobre el polémico asunto del fuero, sólo que no atenderá la petición del presidente de la Junta de Coordinación Política, quien en su opinión el mandatario tamaulipeco no tiene fuero de acuerdo al juicio de procedencia que resolvió el pleno de San Lázaro, pues la decisión del Congreso de Tamaulipas de no homologar dicho falle del Congreso federal fue ilegal y contradictoria.

Es decir que, Garcìa Cabeza de Vaca es susceptible de ser procesado por la FGR por varios delitos que se le imputan, entre ellos, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.