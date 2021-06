Diputadas y diputados federales del PAN presentan denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), en contra del candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco, Carlos Lomelí, a quien acusan de prometer ayuda del gobierno federal para “perdonar delitos” a la Iglesia de la Luz del Mundo.

En conferencia de prensa virtual, los legisladores panistas denunciaron que al parecer, el también ex “superdelegado” del gobierno federal y amigo cercano de López Obrador, pidió al ministro de culto y apoderado legal de la Iglesia de la Luz del Mundo, Gilberto García Granados, apoyarlo y a cambio gestionar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se descongelen las cuentas bancarias que fueron bloqueadas a líderes de dicha congregación religiosa.

Y es que, de acuerdo con una grabación, el pasado 13 de mayo en Guadalajara durante una reunión con otros ministros y líderes de su iglesia, dicho dirigente eclesiástico, les pidió apoyar al candidato morenista para que éste a su vez gestionara descongelar las cuentas bloqueadas desde la detención de su jefe máximo Naasón Joaquín preso en Estados Unidos acusado de delitos sexuales.

La diputada panista, Adriana Dávila, dijo que la UIF y el propio Carlos Lomelí deben explicar este delicado asunto, pues todo parece indicar que se quiere usar a las instituciones para favorecer a los amigos y en contra de los adversarios políticos.

“La denuncia que se presenta hoy es ante la Fepade, hay un candidato que está queriendo usar el poder a cambio de favores y votos, para que le borren los delitos, entre ellos, que le descongelen las cuentas.

Yo ya no sé si las cuentas están o no congeladas, porque tenemos información distinta de Santiago Nieto. Si se está usando la UIF para perseguir o perdonar delincuentes, perseguir adversarios políticos, esto me parece gravísimo”.

A su vez, la también legisladora federal panista, Mariana Dunyaska García, exigió a la Fiscalía para Delitos Electorales deslindar responsabilidades en el caso del candidato Carlos Lomelí y en general demandó al gobierno federal sacar las manos del proceso electoral.

“Es muy delicado que se apoye a Carlos Lomelí que también estuvo señalado con la venta de medicamentos a sobre precio, fue un escándalo a nivel nacional.

Creo que debe deslindarse cualquier responsabilidad, exigimos un proceso democrático limpio en donde no haya intromisiones y no usar el aparato del Estado para hacer favores como los que se plantean de la FGR, la UIF, para ganar las elecciones.

Estamos pidiendo que saquen las manos del proceso electoral 2021, así señor presidente, así no Fiscal General, así no Santiago Nieto, así no”.

Las diputadas y diputados del PAN que este miércoles presentaron la querella ante la Fede, son Mariana Dunyaska García, Lizbeth Mata Lozano, Absalón García y Adriana Dávila.