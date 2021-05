No hemos recibido remanentes… en otros sexenios sí hubo: AMLO

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Banco de México, no entregó los remanentes correspondientes al 2020, a pesar de las ganancias que obtuvo cuando el dólar incrementó hasta 25 pesos.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario reiteró que se mantendrá respetando la autonomía del Banco Central, sin embargo, cuestionó los motivos por los cuales no se cumplió ese derecho cuando en sexenios pasados sí se dieron.

“Que no nos dieron remanentes, ya se habían hecho cuentas de que íbamos a recibir un remanente, yo soy precavido, yo hasta no ver cómo se dan las cosas y resultó de que sí hay ganancias, creció el volumen de reservas, tenemos una reserva de más de 190 mil millones de dólares y al final no hubo remanentes, pero no estamos demandándoles nada, ni cuestionándolos, no tenemos problema porque miren cómo está la recaudación y además porque tomamos medidas”.

Fue el 23 de abril cuando Banxico informó de los remanentes tras el repunte del peso mexicano que redujera las ganancias de las reservas, e indicó que la mayor parte fue asignada a la amortización de pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores y el restante en aumentar las reservas de capital.

A pesar de esto, indicó que se está cumpliendo con la perspectiva que México crecerá de 5% a 6% este año.

“Se están cumpliendo los pronósticos de crecimiento económico, tanto las calificadoras como los organismos financieros, bancos y otro tipo de organizaciones dedicadas a las finanzas públicas y en general coinciden que vamos a crecer entre cinco y seis por ciento este año y que ya nos estamos recuperando”.

E insistió que no existe preocupación porque las finanzas del país se encuentran sanas, por los ingresos tributarios que dijo, rebasa los 150 mil millones de pesos. Así mismo

“En lo que tiene que ver con impuestos, ingresos tributarios, de un billón 327 pasamos a un billón 508, aquí más de 150 mil millones de pesos, 8.8”.

El presidente agradeció a los contribuyentes su esfuerzo a pesar de tiempos difíciles ante el fisco y comentó que, de acuerdo con Gerardo Esquivel, consejero del Banco de México, la recuperación que se ha observado en el empleo formal es tanto en trabajos permanentes como eventuales. Lo que sí reconoció es que es necesario cuidar que la inflación no incremente.

“Eso es lo púnico que tenemos cuidar, la inflación porque se está calentando la economía, osea está creciendo y tenemos que cuidar que no haya inflación porque se daña mucho a la población cuando hay inflación, tengo la confianza de que en esta materia actúa el Banco de México, les diría que es la función principal del Banco de México, controlar la inflación, entonces ellos han llevado a cabo una política adecuada”.

El jefe del Ejecutivo Federal no hizo referencia a la calificación crediticia de triple B menos (BBB-) impuesta por la firma FitchRatings que sigue marcando estabilidad para el país.