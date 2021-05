En la tragedia de Línea 12 el asegurado es el STC, no las personas: AMIS

En la tragedia ocurrida la noche del pasado lunes en la Línea 12 del metro por el que 25 personas han fallecido y 79 más resultaron lesionadas, el asegurado es el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro y no los individuos, por lo tanto la manera en que se desahogarán compensaciones y reparaciones de daños a usuarios y transeúntes afectados corresponde definir a funcionarios de la Ciudad de México, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En conferencia de prensa para dar a conocer su reporte semanal COVID-19 en personas aseguradas, uno de los vicepresidentes de la AMIS Edgar Karam señaló sin aventurarse que quien tiene que sentarse con la compañía de seguros es la empresa que lo contrató.

“El asegurado es el Metro, entonces el Metro al ser el asegurado es el primero junto con la compañía de seguros que tiene que dar la atención a lo que fue -déjame ponerlo así- contrataron la póliza, y la póliza tiene contratado no solamente el transporte, no solamente la infraestructura, sino también tiene contratado a las personas que van dentro de un vagón o los riesgos consecuenciales seguramente serán atendidos. La familia como tal, que fue dañada, que fue lastimada, que lamentablemente tuvo una pérdida no es la persona que está asegurada por GMX, a menos de que GMX además tenga una póliza con esas personas por separado como individuos”, aclaró el vicepresidente de AMIS.

Pero al ser el asegurado el Metro, continuó Edgar Karam, el primero que tiene que sentarse rápidamente con la compañía de seguros es el asegurado y el asegurado es la empresa, de tal suerte que pueda atender las coberturas que tiene contratadas.

Y es que de acuerdo con la AMIS y con un desplegado que sacó Grupo Mexicano de Seguros (GMX) en un un oficio fechado el 31 de diciembre de 2020, esta aseguradora btuvo por adjudicación directa el contrato de un seguro integral para el Gobierno de la Ciudad de México por 329 millones de pesos, uno para semovientes —“animales o seres orgánicos que viven, sienten y se mueven por propio impulso”, de acuerdo con las definiciones de la póliza de un año previo— por 28 millones de pesos y uno más por 298 millones 406 mil pesos para el STC.

La cobertura del Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y de Personas del Gobierno de la Ciudad de México cuesta 2 millones 84 mil pesos diarios a los capitalinos y sólo la del Sistema de Transporte Colectivo asciende a 817 mil 553 pesos diarios.

De cara a los gastos que en lo inmediato están realizando familias con algún integrante hospitalizado o fallecido por el derrumbe de la “Línea Dorada”, tanto Karam como Juan Patricio Riveroll, también vicepresidente de la AMIS, reiteraron que no se conocen los términos de la póliza ni los plazos que tiene la aseguradora para responder a la póliza, pero el que debe compensar a las personas afectadas es el Metro.