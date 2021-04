El América explotó por arbitraje en Concachampions

Por segundo partido consecutivo en la Liga de Campeones de la CONCACAF, América se ha visto envuelto en polémicas arbitrales.

Corría el último minuto del encuentro cuando el silbante guatemalteco, Mario Escobar pitó un penalti a favor del Portland por una mano de Bruno Váldez, que venía precedida de una falta sobre el zaguero paraguayo y qué hizo que este cayera. Finalmente Felipe Mora fue el encargado de darle el empate al equipo estadounidense desde los once pasos.

Al termino del partido, Roger Martínez no dudo en expresar su inconformidad contra el arbitraje.

.@ClubAmerica



Roger Martínez admite la impotencia generada por el mal arbitraje en el empate de América ante Portland.

“Mucha impotencia porque son faltas muy claras, las cuales se deberían revisar. Pero bueno, no sé que habría pasado en ese momento; pienso que a mi también me hicieron varias faltas en donde debía de poner amarilla pero no fue así. Pero bueno, ya eso se verá cada quién, que fue lo que hizo bien y que fue lo que hizo mal”.

Por otra parte, Santiago Solari emitió su opinión al respecto. “Nosotros hacemos lo mejor que podemos. Nosotros creo que además hicimos un primer tiempo fantástico y que pudo tener continuidad en el segundo tiempo porque debimos de jugar con superioridad numérica en el segundo tiempo; eso sí lo opino. Pero el resto yo sé los dejo a vosotros”.

.@ClubAmerica



🗣 "Debimos jugar en superioridad numérica todo el segundo tiempo". Santiago Solari salió dolido por ser mejor al rival y no dejarlo plasmado en el marcador ante Portland.

Asimismo, Guillermo Ochoa no dudó en calificar la decisión de Mario Escobar, al término del partido.

“Controlamos el juego y bueno creo que el equipo durante la primera parte merecía la ventaja, un mejor funcionamiento. Y la segunda parte creo que igual, el equipo manteniendo la calma, tratando de tener el balón. Y bueno es una lástima esa decisión de al final”.

Finalmente, en redes sociales jugadores como Emmanuel Aguilera y Henry Martin expresaron su desaprobación a las decisiones arbitrales.