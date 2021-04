Ellos son todos los ganadores del Oscar 2021

Mejor Película

"Nomadland"

Mejor Actor Protagonista

Anthony Hopkins por "El padre"

Mejor Actriz Protagonista

Frances McDormand por "Nomadland"

Mejor Directora

Chloe Zhao por “Nomadland”

Mejor Actor de Reparto

Lakeith Stanfield por “Judas and the Black Messiah”

Mejor Actriz de Reparto

Youn Yuh-jung por “Minari”

Mejor Guion Adaptado

Florian Zeller and Christopher Hampton “El padre"

Mejor Guion Original

Emerald Fennell por “Una joven prometedora"

Mejor Película de Animación

“Soul”

Mejor Película Internacional

“Otra ronda"

Mejor Documental

“My Octopus Teacher”

Mejor Fotografía

Erik Messerschmidt por “Mank"

Mejor Diseño de Vestuario

“Ma Rainey’s Black Bottom”

Mejor Montaje o Edición



“Sound of Metal”

Mejor Maquillaje y Peluquería

“Ma Rainey’s Black Bottom"

Mejor Banda Sonora Original

“Soul”

Mejor Canción Original

“Fight For You” de “Judas and the Black Messiah"

Mejor Diseño de Producción

“Mank"

Mejor Sonido

“Sound of Metal”

Mejores Efectos Visuales

“Tenet”

Mejor Cortometraje

“Two Distant Strangers”

Mejor Cortometraje de Animación

“If Anything Happens I Love You"

Mejor Cortometraje Documental

“Colette"

