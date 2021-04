Gran fin de semana para los mexicanos en Grandes Ligas

Primero, Giovanny Gallegos brilló en el triunfo de los Cardenales de San Luis por 2 a 0 frente a los Rojos de Cincinnati el sábado por la tarde. El sonorense trabajó las últimas 2 entradas del juego donde no recibió imparables ni carreras, además de que no dio bases por bola y se adjudicó su primer salvamento de la temporada.

Así, Gallegos ha logrado entrar en ritmo en la campaña, siendo uno de los lanzadores de confianza de San Luis, equipo que está en el segundo lugar del centro de la Nacional.

Clint Frazier le regaló a Luis Cessa esta gran atrapada por su cumpleaños. Una de las mejores jugadas en lo que va de la temporada.@betcrismex #YoAmoElBeis pic.twitter.com/tkfxmjDbJ5 — MLB México (@MLB_Mexico) April 26, 2021

Además, Luis Cessa tuvo una celebración de cumpleaños agridulce, ya que los Yankees perdieron 7 a 3 ante Cleveland, donde él tuvo actividad en 2 entradas y logró irse sin Hits ni carreras, además de ponchar a 2 rivales.

El mismo domingo, los Orioles de Baltimore aplastaron a los A's de Oakland por 8 carrreras a 1, donde también hubo participación mexicana y fue por partida doble. Sergio Romo pisó la loma con los A's para sacar un out en el juego, mientras que Ramón Urías tuvo un juego destacado con los Orioles, ya que jugó en la segunda base y anotó una carrera en 3 turnos al bat.

¡Salvamento de Giovanny!

El sonorense tuvo un gran relevo retirando las últimas dos entradas en blanco y se apuntó su primer rescate de la temporada con los @cardenales. #YoAmoElBeis #MexicanPower pic.twitter.com/DF8vv2or1E — MLB México (@MLB_Mexico) April 24, 2021

Un equipo que está sorprendiendo en este inicio de temporada son los Cerveceros de Milwaukee ya que se ubican como líderes en el Centro de la Nacional. El más reciente triunfo de esta novena fue por 6 a 0 ante los Cubs de Chicago, donde Luis Urías tuvo un turno al bat, conectó un imparable, anotó una carrera e impulsó 2.

Así pasan los días en el diamante estadounidense, donde una gran cantidad de mexicanos siguen teniendo destacadas actuaciones con sus respectivos equipos.