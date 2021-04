El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reforma al Poder Judicial

Esta madrugada el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, la reforma al Poder Judicial que incluye el polémico tema de la ampliación del mandato por dos años más al presidente de la SCJN y del Consejo de Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, conocida como la “Ley Zaldívar”.

Ahora se discute en lo particular y se prevén ms de 500 reservas, por lo que seguirá esta larga sesión, que hasta ahora se desarrolla con civilidad, de hecho, hay acuerdos para modificar las 7 normas que contempla este dictamen, para acabar con la corrupción, nepotismo, amiguismos, abusos administrativos, tráfico de plazas y acosos sexuales al interior de dicho poder, pero el asunto del artículo transitorio sobre la extensión en el cargo del ministro, ha sido la manzana de la discordia y el tema de mayor debate.

De hecho, los legisladores de la oposición calificaron dicho artículo de inconstitucional, de representar un albazo, un verdadero atentado a la división de poderes y contrapesos, de una aberración jurídica, por lo que, previamente han advertido que presentarán una controversia constitucional.

El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, pidió al ministro Zaldívar dejar el silencio cómplice y pronunciarse al respecto.

“Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Zaldívar porque es tiempo de definirse o está con México y la Constitución o está con el Presidente, se tiene que desligar por dignidad personal, ética, legal e institucional. Se va a arrodillar ante el Presidente de la República o va a privilegiar la altura de miras que tenemos todos nosotros”.

Los diputados de Morena votaron divididos pero la mayoría a favor, y solo algunos se pronunciaron en contra, como Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio, quien propuso retirar el artículo transitorio, pero no prosperó su petición.

Muñoz Ledo quien había participado a distancia, ahora acudió penosamente para manifestarse en contra, luego de dar cátedra sobre democracia, dijo que el transitorio es inconstitucional. Y hasta criticó la actitud sumisa y tramposa de su coordinador Ignacio Mier quien ordenó aprobar a como dé lugar la Ley Zaldívar

“Dice claramente la Constitución que la presidencia de la SCJN durará 4 años, alargar el periodo es una reelección disfraza, no hay nadie que diga lo contrario que yo sepa, salvo los que actúan por consigna. Nacho Mier no metas instrucciones, no se valen las triquiñuelas”.