Combatir y castigar delitos contra la mujer, es prioridad: Ernestina Godoy

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se pronunció en contra de cualquier acción de violencia, ya sea verbal o física que vulneren la imagen o integridad de la mujer.

Lo anterior lo dijo, luego del video difundido de los tocamientos que hizo el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, y que este ha negado la veracidad del video.

El candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas @DavidMonrealA nalguea a una mujer, que medios locales identificaron como Rocío Moreno, candidata de Morena a la presidencia municipal de Juchipila.



Aunque Godoy Rangel dijo no haber visto el video, rechaza cualquier agresión a la mujer y consideró que acciones de este tipo, son las que se combaten para acceder a una vida libre de violencia para las mujeres.

“Quiero decir que personalmente no vi ese video, no tengo opinión, pero desde luego nosotros estamos luchando por el respeto a las mujeres desde todos los espacios, entonces no estaríamos nosotros aprobando una situación así”

La funcionaria no justifica ningún acto de violencia contra la mujer, pues dijo no son trabajo exclusivo de la institución, sino de varias dependencias de este gobierno para mejorar la situación que priva actualmente en este tipo de situaciones hacia el sector femenil.

Al respecto, la fiscal capitalina informó sobre la vinculación a proceso de 30 agresores de mujeres, de los cuales, 13 fueron detenidos con orden de aprehensión y 17 en flagrancia, por delitos como violencia familiar, abuso sexual, violación, acoso sexual y feminicidio.

Agregó que la institución a su cargo trabaja diariamente junto con otras instituciones, como la Secretaría de Turismo de la ciudad, para prevenir que se generen delitos en contra de mujeres y menores de edad, en cualquiera de los hoteles asentados en la capital del país.