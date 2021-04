La jefa de Gobierno de la CDMX “salió al quite” por Félix Salgado

Invitó a la población a leer la resolución del Tribunal Electoral de la Federación que señala que la sanción es “constitucionalmente desproporcionada” a la falta cometida.

“El tribunal del Poder Judicial de la Federación dice que la resolución resulta constitucionalmente desproporcionada. Eso (en los medios) no se dice. Entonces vale la pena leer lo que dice el propio Tribunal. Su resolución frente a la resolución del INE porque al final el tema de la democracia y la Constitución lo establece de esa manera y es defender la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes”.

En contraste, cuando se le preguntó sobre el Informe de la ONU sobre el mal manejo de la pandemia en México respondió que no lo había leído.

“No conozco el estudio, vi las notas periodísticas pero no conozco el estudio, no sé en que se fundamenta. Tendría que leer el estudio para saber realmente a que se refiere, por qué se refiere y si es realmente una posición de Naciones Unidas o no porque en otras ocasiones la Organización Mundial de la Salud felicitó al propio gobierno por el manejo de la pandemia. No conozco el estudio y no puedo opinar hasta leerlo detalladamente”.