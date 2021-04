La nueva faceta de Paul Aguilar

El futbolista Paul Aguilar se encuentra en estos momentos sin equipo, a pesar de tener una larga trayectoria tras militar con el Pachuca y las Águilas del América. Además de haber sido mundialista con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Hoy su carrera está fuera de las canchas al no acomodarse en ningún club pero con el sueño de retornar a las canchas algún día.

Y en una entrevista con TVC Deportes, Paul Aguilar, reveló a qué se dedica ahora fuera de las canchas.

"Actualmente me encuentro manejando un pequeño negocio donde arreglo autos usados para posteriormente ponerlos a la venta. No pienso en mi retiro porque me gustaría jugar al menos un año más”, señaló.

¡SE QUEDÓ SIN CLUB! 😲🇲🇽



"Actualmente me encuentro manejando un pequeño negocio donde arreglo autos usados para posteriormente ponerlos a la venta. No pienso en mi retiro porque me gustaría jugar al menos un año más"



- Paul Aguilar para TVC Deportes pic.twitter.com/7Mz2NeEe9b — Analistas (@_Analistas) April 12, 2021

Paul Aguilar cuenta con 36 años de edad y en espera de arreglarse con un club.