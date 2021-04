Senado va por otro plazo a la SCJN por cannabis

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que el Senado solicitará una prorroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para corregir las deficiencias constitucionales y violaciones a derechos humanos que presenta la Ley Federal de Regulación de la cannabis, que la Cámara de Diputados aprobó.

Monreal Ávila reconoció que existe esta posibilidad de solicitarle a la Corte otro plazo, para culminar el proceso legislativo.

“No se ha hecho hasta ahora ninguna solicitud de ampliación de plazo. Y existe esa posibilidad de solicitar a la Corte otro plazo para culminar el proceso legislativo. Y por eso aquí es necesario que antes de dictaminar y elevarlo al pleno, discutir con toda seriedad las modificaciones por las que previsiblemente en el periodo de sesiones pudiera no concluirse”, dijo.

Reiteró que la ley como está tiene inconsistencias, por lo que se pronunció por hacer una pausa para legislar sobre la materia en el periodo ordinario de sesiones de septiembre próximo.

Insistió que la norma debe ser modificada ante la inconformidad de la gente y los visos de inconstitucionalidad que presenta, lo que dará paso a múltiples amparos.

“Y lo mejor para todos es que sea una buena ley, no una ley que al vapor aprobemos y que después tengamos dificultades para la aplicación o la interpretación de la ley. Prefiero como coordinador de la mayoría, que nos demos una pausa, un tiempo y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo periodo de sesiones, es decir, el 1º de septiembre. Además hay muchos intereses, que el Senado no puede legislar bajo presión de nadie. Hay intereses económicos, hay intereses de cabilderos, hay intereses de la industria tabacalera, hay intereses de industrias farmacéuticas, hay intereses de industriales y el Senado no puede legislar bajo presión”, explicó.

El coordinador de Morena, dijo que el Senado plantearía a la Corte un nuevo plazo y en caso que el máximo tribunal del país lo niegue, este iniciará con el proceso de declaratoria de inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud en materia de uso lúdico o recreativo de cannabis.

Estos quedarían invalidados y entonces el Senado tendría que legislar sobre ellos para cumplir con el mandato del Poder Judicial.